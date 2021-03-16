Yetersiz uyku aşının etkisini azaltıyor
|16 Mart 2021 07:04
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Sağlıklı ve yeterli uykunun, Covid-19 aşılarının etkinliğinde önemli rol oynadğı ortaya çıktı. Dünyanın saygın tıp dergilerinden Lancet'te yayımlanan bir makalede, yetersiz uykunun aşıların etkinliğini azaltabileceği belirtildi.
İsveç'te bulunan Uppsala Üniversitesi Sinir Bölümü ve Tıp Bölümünden araştırmacıların yayınladığı makalede, aşıların uygulanma sırasındaki uyku süresinin, bağışıklık tepkisini etkileyebileceği ifade edildi. Uyku süresi dört gün boyunca dört saatle sınırlanmış kişilerde normal uyuyanlara göre grip aşısının oluşturduğu antikor miktarının yarı yarıya düştüğü belirlendi. İyi ve yeterli bir uykunun hem antikor oluşumunu hem de hücre bağışıklığını artırdığı belirtildi. Aşı olmuş ve özellikle gece uykusu uyuyan kişilerde, virüsle savaşan T hücrelerinin daha fazla rol oynadığı görüldü. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde aşılamadan sonraki gece uyku süresinin uzatılmasının, aşılara yeterli antikor cevabının sağlanmasında yardımcı olabileceği bildirildi.
Ayrıca öğleden sonra yerine sabah yapılan aşılarda neredeyse iki kat daha fazla antikora rastlandı. Bu doğrultuda Covid-19 aşılarının sabah uygulanması tavsiye edildi.
Neşra Durmaz
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