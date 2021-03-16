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PKK'dan Sincar'da tabela oyunu

Altı yıl önce Suriye'de tabelasını değiştirerek PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Batı, aynı planı Irak'ta terör işgalindeki Sincar'da tatbik ediyor
 16 Mart 2021 07:35
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PKK'dan Sincar'da tabela oyunu

Suriye'de terör örgütünü meşrulaştırma adına uygulanan yöntem Sincar'da yeniden sahneleniyor. ABD ve müttefiki ülkeler, 2015 yılı Ekim ayında Suriye PKK'sının tabelasını değiştirerek Demokratik Suriye Güçleri ismini verdi. Aynı plan Irak'ta terör işgalindeki Sincar'da tatbik ediliyor.

Kandil tarafından 2014 yılında DEAŞ bahanesi ile kurulan YBŞ, (Sincar Savunma Birlikleri) ABD, Peşmerge ve Irak Ordusu'nun desteği ile Sincar'ı DEAŞ'tan devraldı. Sincar ilçe merkezi ve çevresinde 14 terör kampı bulunan PKK-YBŞ, Türkiye'nin artan baskısı ve Irak merkezi hükümetinin artan bölgeyi boşalt talepleri sonrası tabela değişikliği yöntemine gidiyor. PKK Sincar yapılanmasının tabela değişikliği oyununun arka planında ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ın olduğu belirtiliyor. Suriye'de PKK'yı sıfırdan siyasi ve askeri güç haline getirmekle görevlendirilen McGurk, örgütün adını SDG olarak değiştiren isim olmuştu.

NATO VE DEAŞ ALEYHTARI KOALİSYON.

Kerkük kökenli, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı, gazetemize yaptığı açıklamada, Sincar konusunda yaşanan gelişmelerin NATO'nun yeni misyonu ve Papa ziyaretinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. PKK'nın bu faaliyetleri Irak harici odaklarla görüşerek yürüttüğünü kaydeden Kazancı, "NATO ve DEAŞ karşıtı koalisyon yöneticileri PKK ile sıkı ilişki içerisindeler ve görüşüyorlar. Sincar, PKK açısından Irak-İran-Suriye sevkiyatında hayati öneme sahip bir bölge ve ABD başta olmak üzere İran'ın da Sincar konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri dışında ve çok daha farklı planları var" dedi.

Hicran Kazancı, PKK'nın son dönem gerçekleşen görüşmelerde YBŞ yerine 'Yezid Han' ismini öne çıkardığını ve tabela değişimine hazırlandığını kaydetti. Kazancı, "PKK'nın Bağdat'la son dönem yaptığı görüşmelerde KCK yapılanmasına benzer bir sistem önerdi. Bağdat'ta yaptıkları son görüşmelerde de 650 PKK militanının Irak asayişi tarafından tanınmasını ve resmi olarak Sincar'da görevlendirilmelerini istedi. Buna ek olarak da Irak askeri ve polisinin bölgeden çekilmesini, maaşları da Bağdat tarafından ödenecek Yezid Han terör birliğinin resmi polis gücü görevi ifa etmesini istediler" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın yeni tabela oyununda görevli isimler Kandil tarafından Sincar'a tayin edildi. Terör yapılanmasının askeri sorumlusu Halit Kasım, Kandil'de eğitim gören ve beş yıldır YBŞ yönetiminde yer alan bir terörist. Sivil ayakta ise PKK ile 20 yılı aşkın bağı olan Şeyh Şemmo Hadida görevlendirildi.

YILMAZ BİLGEN
Türkiye
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