Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
|16 Mart 2021 07:25
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CHP'de Muharrem İnce'nin kuracağı parti için istifalar devam ederken, İnce ve ekibi de istişarelerini sürdürüyor. İnce için istifa gelmesi beklenen illerden biri de Antalya. Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya il örgütü Genel Merkez'de örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü. Antalya il örgütü ile istişareler devam ederken, İnce'nin de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştüğü öğrenildi.
CHP'YE SİTEM ETMİŞTİ
- Geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanan Böcek taburcu olduktan sonra 3,5 ay hastalıkla savaşırken partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu belirterek, "CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm" demişti.
Kulislerde, Böcek'in CHP Genel Merkezi ve Antalya il yönetimi ile arasının açıldığı ve gönül bağının koptuğu konuşuluyor. İnce ve ekibi ile görüşen Böcek'in İnce'nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Böcek ile beraber birçok meclis üyesinin de İnce'nin partisine geçmesi bekleniyor. Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin safında yer alacağını açıklamıştı.
Nur Banu Aras
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