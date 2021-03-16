Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, en çok 'savurganlıktan kaçınmayı' ihmal eden kamu görevlilerine yönelik etik ihlali kararları verdi. Kamuda harcamaların kontrol altında tutulması için taşıt alımı ve kiralanmasında 'düşük maliyet', 'zorunlu ihtiyaç' ve 'yerli üretim' kriterleri öne çıkacak.

SAVURGANLIK KARNESİ

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Kamu Görevlileri Etik Kuruslu, 2020 yılında 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri' arasında yer alan 'savurganlıktan kaçınma' ilkesinin 25 kez ihlal edildiğini belirledi. Kurul, söz konusu kararlarında kamu binalarının, taşıtlarının, mallarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılmadığına hükmetti. Kurul, kamu görevlilerinin binalar, taşıtlar, kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmasını yasaklayan ilkenin de yine aynı dönemde 21 kez ihlal edildiğine karar verdi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomi reformlarının hayata geçirilmesi kapsamında kamu harcamalarının önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi planlanıyor. Kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesi için kurumların harcamaları gözden geçirilecek. Kamuda taşıt alımına ve kiralamasına izin verilmeyecek, bakım maliyetlerinin düşük tutulması sağlanacak.

HARCAMALARA YAKIN TAKİP

Zorunlu hallerde taşıt alımı veya kiralamasında en ekonomik yöntemin seçilmesi sağlanacak. İhtiyaç analizi sonucunda alınmasına karar verilen araçlarda yabancı yerine yerli üretime öncelik verilecek. Kamudaki harcamalar ve alımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Beştepe'nin koordinasyonunda takip edilecek.