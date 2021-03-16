6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 41 kişi hastaneye kaldırıldı
|16 Mart 2021 07:30
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Kars'ta 6 katlı bir binanın otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen 41 kişi tedavi altına alındı.
İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde bulunan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nın bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta çıkan yangın 2 araca sıçradı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle oluşan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan pek çok kişi mahsur kaldı.
Vatandaşlar balkonlara çıkarak yardım isterken, bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, itfaiye, AFAD ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, balkonlara merdiven uzattı. Mahsur kalanlar, ekiplerin kar yağışına rağmen sürdürdükleri yoğun çalışmayla kurtarıldı.
Aralarında çocukların ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 41 kişi dumandan etkilendi.
Mahalle sakinleri dumandan etkilenenlere ayran ikram etti.
İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan ve daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan 41 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Yangın nedeniyle otoparktaki 13 araçtan 3'ü zarar gördü. Apartmanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç bölgeye gelerek yangına ilişkin bilgi aldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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