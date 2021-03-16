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Konut satışlarında faiz ve pandemi etkisi sürdü

Türkiye genelinde şubat ayında 81 bin 222 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 15.06 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 azaldı.
 16 Mart 2021 07:50
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Konut satışlarında faiz ve pandemi etkisi sürdü

Hürriyet'in ekonomi servisinin haberine göre: Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), şubata ilişkin konut satış istatistiklerine göre, şubatta ipotekli konut satışları olarak bilinen banka kredili satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.1 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise şubatta Türkiye'de bir önceki yıla göre yüzde 11.3 azalarak 66 bin 553 oldu.

Kısıtlama kalkınca

Türkiye'de ilk defa satılan konut sayısı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.7 azalarak 24 bin 737 oldu. Bu dönemde ikinci el konut satışları ise yüzde 30.7 azalışla 56 bin 485 olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul geliştiriciler, konut alımının azalmasında özellikle bankaların 'yüksek konut kredisi faiz oranları'nı etken olarak gösteriyor.

Konut kredisi faizinde yüzde 1 seviyesi 'psikolojik sınır' olarak gösterilirken, bunun üzerindeki her artışın konut alımını yavaşlattığı görülüyor. Mevcutta en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30 seviyesinde iken, bu oran bazı bankalarda ise yüzde 1.80'i aşıyor.

Pandemi koşullarının etkisiyle ise özellikle hafta sonu kısıtlamalarının konut satışında ciddi bir azalmaya neden olduğu ifade edilmişti. Mevcutta cumartesi günleri için kaldırılan kısıtlamaların, satışlara bir miktar etki etmesi bekleniyor.
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