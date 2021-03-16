İki kardeşinin de hayatını kurtardı
|16 Mart 2021 08:01
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Milliyet'ten Cihat
Aslan'ın haberine göre: Dört damarı tıkalı Ramadan Soydan'ın tedavisi, iki
kardeşinin de hayatını kurtardı. Genetik yatkınlık nedeniyle Soydan'ın iki kardeşinin
de kalp damarlarının tıkanık olduğu tespit edilince, aynı hafta içinde 3 kardeşin
12 damarı değiştirildi. İstanbul'da yaşayan Ramadan Soydan (62), 5 ay önce yürüyüş
yaptığı sırada bacak kemiklerinden ayaklarına kadar ağrı ve yanma hissedince
hastaneye başvurdu. Dizinde kireçlenme olabileceği şüphesiyle başvurduğu Medipol
Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, Soydan'ın 4 damarının tıkalı olduğu belirlendi.
12 damar değişti
Soydan'ın aile tıbbi öyküsünde var olan erken ölümlerin yaşandığı öğrenilince, iki kardeşi de kontrol amaçlı anjiyo yaptırdı. Onların da damarlarının tıkalı olduğu tespit edilince üç kardeşe baypas kararı verildi. Aynı hafta içerisinde toplamda 12 damarı değişen 3 kardeş sağlığına kavuştu.
Ameliyatına karar verilen Ramazan Soydan, "Tek şikayetim yürüyüş yaparken bacak
kemiklerimden, dizlerimden ayaklarıma kadar ağrı ve yanma hissetmemdi. Kalp
rahatsızlığım hiç aklıma gelmedi. Fakat genetik damar tıkanıklığı olduğunu öğrendim"
dedi. Kardeşlerden Mithat Soydan ise (64), "Kardeşim anjiyo olunca bizde kontrol
amaçlı hastaneye
gittiğimizde fark edildi. Doktorlarımızın verdiği güvenle ameliyata karar verdik. Sigara içmenin ne kadar kötü olduğunu bu ameliyatla anladım" diye konuştu.
Ameliyat olan diğer kardeşlerden Şenel Soydan da (56) annelerini de aynı hastalıktan zamanında operasyon olamadığı için erken yaşta kaybettiklerini söyledi.
İki kardeşinin de hayatını kurtardı
'DURUMLARI KRİTİKTİ'
Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Korhan Erkanlı, şunları anlattı: "Bize ilk başvurduklarında Ramazan Soydan'ın hem ayak, hem kalp, hem de boyun damarlarında tıkanıklık vardı ve by-pass amaçlı gelmişti. Aile tıbbi öyküsünde var olan erken ölümlerin yaşandığı bilgisini aldıktan sonra diğer iki kardeşin de hızlıca tetkiklerini gerçekleştirdik. İkisinin de damar tıkanıklıkları maalesef aynı yerde çıktı. Diğer iki kardeşte de 4'er damar tıkalıydı. Toplamda 3 kardeşin 12 damarını aynı zamanlarda değiştirdik. İki kardeşin şansı, ağabeyleri ameliyat olunca tetkik yaptırmaları oldu. Damarların durumu kritikti" dedi.
'Ailesel yatkınlık'
Hastaların anjiyosunu gerçekleştiren Kardiyolog Doç. Dr. Oğuz Karaca ise, "Kalp hastalıklarında müdahale edilemeyen durum genetik faktör dediğimiz ailesel yatkınlıktır. Hastalarımıza ailesel öykülerini de değerlendirerek anjiyografi yaptık ve hepsinde ciddi damar tıkanıklıkları tespit ettik."
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