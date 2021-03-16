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İBB'den kesilen ağaçlar için bilgilendirme kartı uygulaması

İBB, kesilen ağaçlara yerleştirdiği bilgi kartlarıyla kesim nedeni ve yerine hangi ağacın dikileceğine dair bilgilendirme yapıyor
 16 Mart 2021 07:55
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İBB'den kesilen ağaçlar için bilgilendirme kartı uygulaması

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Çınarlı yol olarak bilinen Dolmabahçe Caddesi'ndeki çınarları geçtiğimiz aylarda hastalık nedeniyle kesildi. Yolun ismini korumak amacıyla kesilen ağaçların yerine yeniden çınar fidanlarının dikileceğini söyleyen İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, kesilen hastalıklı ağaçların köklerinin sökülüp topraklarının değiştirilerek sağlıklı fidanların dikiminin yapılacağını söyledi. Dünyada bu uygulamanın ilk örneğini İBB'nin gerçekleştirdiğini söyleyen Seçkin, kesimi gerçekleşen ağaçların üzerine bilgilendirme kartları konularak süreç hakkında kamuoyuna bilgilendirildiğini söyledi.

Hastalık getirdi

Dolmabahçe Caddesi'nde ağaçların kesimine neden olan kanser türüne çözümün olmadığını söyleyen Seçkin, "Bu kanserin dünyada çözümü yok. Çok uzun zamandır da Avrupa'da var. İthal bitkiler nedeniyle Türkiye'ye sıçramış durumda. Bu Çırağan ve Dolmabahçe boyunca uzanan çınarlar bizim için önemli. Çünkü ilk şehir ağaçlandırma örneklerinden. Şimdi onlar yavaş yavaş ölüyorlar. Baş edemiyoruz. Çünkü çözümü yok. Yeni bir metot, geliştirdik. Onları ekşiyorduk zaten. Keserken yerini yine çınarlarla korumak istedik. Tür değiştirmek istemedik. Çınarlı yol diye biliniyor. Şimdi onları yavaş yavaş sökeceğiz. Onları kökleriyle beraber söktükten sonra 1,5 metreye yakın çukurları olacak. Topraklarını da alacağız. Geri kalan toprakları havalandıracağız. Bu hastalık toprak ve kök yoluyla diğer ağaçlara geçiyor. Biz 6 ay kadar bunu havalandırdıktan sonra yeni çınarlarımızı dikeceğiz" diye konuştu.

Batı çınarı dikilecek

Seçkin, kesilen Londra çınarlarının yerine hastalıklara karşı daha dayanıklı olan batı çınarlarının dikileceğini ifade ederek şöyle konuştu; "O süreci de halkımızla paylaşacağız. Havalandırırken çevresini saracağız. Ve bilgilendirme panolarımız olacak. Çınarı korumak için yeni bir metot uyguluyoruz. Dünyada da bunu ilk defa biz deniyoruz."
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