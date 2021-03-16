Atık tesisi zehir saçıyor

Mililyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Çorlu'da tarım arazilerinin yanı başındaki kimyasal atık bertaraf tesisinde gelişi güzel açılmış çukurlara kimyasal atık doldurulduğunu belirten Trakya Çevre ve Kent Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Sevgi, "Burada taşma ya da havuzun duvarlarının zarar görmesi durumunda çevre felaketi yaşanır" diyor.

İddiaya göre, Tekirdağ Çorlu Karatepe mevkiinde bulunan Ekolojik Enerji firmasına ait katı ve kimyasal atık bertaraf tesisinde açılan çukurlara gerekli önlemler alınmadan doldurulan kimyasal atıklar çevreyi tehdit ediyor. Çukurlardan sızan atıkların, tesisin hemen yanı başında bulunan tarım arazilerini etkilediği öne sürülüyor.

'Her yıl yanıyor'

Tesislerin sahibi olan firmanın Hamidiye sularının bulunduğu su kuyularının yakınında faaliyet gösterirken tepkiler üzerine 10 yıl önce Çorlu'ya taşındığını belirten Trakya Çevre ve Kent Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Sevgi, "Burada her yıl periyodik olarak yangınlar yaşanıyor. Burada çok geniş bir segmentte atık depolanıyor. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre bu inşaat atığından tehlikeli atığa kadar her şeyi depolama yetkisine sahip. Kimyasal atıklar, arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları ve hurdalık gibi bir yer var. Burada büyük havuzlar oluşturuluyor. Havuzların içerisinde sıvı atıklar dolduruluyor. Buranın zemininin membran denilen bir malzemeyle kaplanması lazım ama gördüğümüz kadarıyla gördükleri çukuru atıkla doldurmuşlar. Buğday tarlalarının tam ortasında. Havuzların sızdırdığı, taşıp yandaki yerlere deşarj olduğu görülüyor. Burası yağmur rejiminin dengesiz olduğu bir bölge. Dolayısıyla çukurlardaki madde yağmurun etkisiyle arttığı zaman dışarı deşarj olacaktır. Taşma ya da havuzun duvarlarının zarar görmesi durumunda çevre felaketine neden olur" ifadelerini kullandı.

'Toprak, su ve tarımsal alan kirleniyor'

TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Polat da şunları söyledi: "Bu tesis meyilli ve tarım arazilerinin ortasında kalan bir yerde yapıldı. Burada, ağır metallerin olduğu sular depolanıyor. Bu havuzlara dolan atıkların nereye aktardıkları ise bir muamma. Bu konuda sıkıntılar söz konusu. Burada bir denetim eksikliği var. Sürekli yangın çıkıyor. Akıntılar oluyor. Tesis için yer seçimi yanlış. Bu sular tarlalara akıyor, yer altı sularına karışarak içme suyuna karışıyor. Toprak, su ve tarımsal alan kirliliği söz konusu. Burada bulunan yakma ünitesinden çıkan gazlar da havayı kirletiyor. Bitkilerin gelişmesini de olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle bitkilerin tohum bağlama dönemlerinde problemler yaratıyor."