1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atık tesisi zehir saçıyor

Atık bertaraf tesisinde gelişigüzel açılmış çukurlara kimyasal atık dolduruluyor. Tesisin hemen yanında tarım arazileri olduğu, taşma ya da havuzun duvarlarının zarar görmesi halinde çevre felaketi yaşanacağı uyarısı yapıldı
 16 Mart 2021 08:05
+Aa- Yazdır
Atık tesisi zehir saçıyor

Mililyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Çorlu'da tarım arazilerinin yanı başındaki kimyasal atık bertaraf tesisinde gelişi güzel açılmış çukurlara kimyasal atık doldurulduğunu belirten Trakya Çevre ve Kent Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Sevgi, "Burada taşma ya da havuzun duvarlarının zarar görmesi durumunda çevre felaketi yaşanır" diyor.

İddiaya göre, Tekirdağ Çorlu Karatepe mevkiinde bulunan Ekolojik Enerji firmasına ait katı ve kimyasal atık bertaraf tesisinde açılan çukurlara gerekli önlemler alınmadan doldurulan kimyasal atıklar çevreyi tehdit ediyor. Çukurlardan sızan atıkların, tesisin hemen yanı başında bulunan tarım arazilerini etkilediği öne sürülüyor.

'Her yıl yanıyor'

Tesislerin sahibi olan firmanın Hamidiye sularının bulunduğu su kuyularının yakınında faaliyet gösterirken tepkiler üzerine 10 yıl önce Çorlu'ya taşındığını belirten Trakya Çevre ve Kent Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Sevgi, "Burada her yıl periyodik olarak yangınlar yaşanıyor. Burada çok geniş bir segmentte atık depolanıyor. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre bu inşaat atığından tehlikeli atığa kadar her şeyi depolama yetkisine sahip. Kimyasal atıklar, arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları ve hurdalık gibi bir yer var. Burada büyük havuzlar oluşturuluyor. Havuzların içerisinde sıvı atıklar dolduruluyor. Buranın zemininin membran denilen bir malzemeyle kaplanması lazım ama gördüğümüz kadarıyla gördükleri çukuru atıkla doldurmuşlar. Buğday tarlalarının tam ortasında. Havuzların sızdırdığı, taşıp yandaki yerlere deşarj olduğu görülüyor. Burası yağmur rejiminin dengesiz olduğu bir bölge. Dolayısıyla çukurlardaki madde yağmurun etkisiyle arttığı zaman dışarı deşarj olacaktır. Taşma ya da havuzun duvarlarının zarar görmesi durumunda çevre felaketine neden olur" ifadelerini kullandı.

'Toprak, su ve tarımsal alan kirleniyor'

TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Polat da şunları söyledi: "Bu tesis meyilli ve tarım arazilerinin ortasında kalan bir yerde yapıldı. Burada, ağır metallerin olduğu sular depolanıyor. Bu havuzlara dolan atıkların nereye aktardıkları ise bir muamma. Bu konuda sıkıntılar söz konusu. Burada bir denetim eksikliği var. Sürekli yangın çıkıyor. Akıntılar oluyor. Tesis için yer seçimi yanlış. Bu sular tarlalara akıyor, yer altı sularına karışarak içme suyuna karışıyor. Toprak, su ve tarımsal alan kirliliği söz konusu. Burada bulunan yakma ünitesinden çıkan gazlar da havayı kirletiyor. Bitkilerin gelişmesini de olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle bitkilerin tohum bağlama dönemlerinde problemler yaratıyor."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otomobilde taksitli satış dönemi başladı
16 Mart 2021 08:22		 İBB'den kesilen ağaçlar için bilgilendirme kartı uygulaması
16 Mart 2021 07:55
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
16 Mart 2021 07:18		 CTE görevde yükselme sınavı açılacak unvanları açıkladı
16 Mart 2021 01:39
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
16 Mart 2021 00:49		 ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
16 Mart 2021 00:34
YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!
16 Mart 2021 00:02		 Adıyaman'da bir köy ile 134 ev karantinaya alındı
15 Mart 2021 17:01
İŞKUR'dan çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmalara maddi destek
15 Mart 2021 16:52		 'Çok yüksek riskli' ile girişlerde HES kodu sorgulanıyor
15 Mart 2021 16:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - Milyonları ilgilendiren kredi sistemi09:04 - Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor08:52 - Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın08:48 - Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı: Cuma namazları yine yasaklanabilir08:45 - Zeynep'i öldüren boksörün cezai ehliyeti tam08:34 - İnternet tarayıcısı gizli modda gizli değilmiş
08:22 - Otomobilde taksitli satış dönemi başladı08:16 - Altın alacaklar dikkat! 2 gün kaldı08:09 - Botoks katillerinin tahliyesi tepkiye neden oldu08:05 - Atık tesisi zehir saçıyor08:01 - İki kardeşinin de hayatını kurtardı07:55 - İBB'den kesilen ağaçlar için bilgilendirme kartı uygulaması
07:50 - Konut satışlarında faiz ve pandemi etkisi sürdü07:45 - Kazdağları'nda büyük tepki çekmişti! 'Gitmiyoruz' diyorlar07:42 - Köy okulunun açık hava sınıfı07:35 - PKK'dan Sincar'da tabela oyunu07:30 - 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 41 kişi hastaneye kaldırıldı
07:25 - Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Otomobilde taksitli satış dönemi başladı
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!
CTE görevde yükselme sınavı açılacak unvanları açıkladı
Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
Altın alacaklar dikkat! 2 gün kaldı
1. dereceye yükselen hakim ve savcılar açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vazetmek 2
korona virüs haritası 1
Siyasi gaflar 1
fitre 2
kelvin 1
revan olmak 1
nacizane tavsiyeler 1
ceberrut 1
mutlu 2
yahşi 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
Edirne Yenikarpuzlu Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam