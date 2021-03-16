Altın alacaklar dikkat! 2 gün kaldı
|16 Mart 2021 08:16
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Hürriyet'ten Zeynep
Aktaş'ın haberine göre: Finansal piyasalar için hareketli bir süreçten geçiriyoruz.
Baharla birlikte yeni kararlar ve projeksiyonlar yapılıyor. Aşılama çalışmaları
devam ediyor. Yatırımcılar ise tedirgin...
Hayatın normalleşmesi ve bastırılmış tüketici talebiyle enflasyonun yükselme ihtimali önde gelen gerilim nedeni. ABD'de 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik paketinin devreye alınması bu kaygıları artırıyor.
Yurt içinde bir yandan ABD 10 yıllık tahvilleri izlenirken diğer yandan gözler perşembe günü faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda (TCMB).
TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın göreve geldiği kasım ayından bu yana 4 ay geçti. Merkez Bankası geçen dört ayın ilk ikisinde faiz artışı gerçekleştirirken sonrasında izlemeye geçti.
Bu süre zarfında Merkez Bankası piyasaların önünden gitti. Gerektiği zaman sözlü müdahalelerle yönlendirmelerde bulundu.
18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda ise faizi 100 baz puan artırması bekleniyor. Böylece politika faizi yüzde 17 seviyesinden yüzde 18'e çıkacak. Enflasyon yükseldikçe piyasa, faiz artışı noktasında zorlayıcı olmaya devam edecek.
Yatırımcı cephesinde faiz beklentisine bağlı fiyat marjları belirlenmiş durumda. Faizde 100 puanlık bir artışı olması halinde dolar/TL kurunda 7.40 ve 7.20 seviyesindeki desteklerin test edilmesi beklenmeli.
Sınırlı yükseliş
Bir süre kur bu aralıkta sıkışma yaşayabilir. Faizlerin aynı kalması ya da
parasal sıkılaştırma yönünde piyasanın beklediği mesajın gelmemesi ilk tepki
olarak kur üzerinde etkisini gösterecektir.
İlk direnç 7.80 seviyesinde. Enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olduğu için kurda yükselişin sınırlı olması beklenmeli.
Borsa bir süre buralarda mı?
BIST 100 Endeksi 1582 seviyelerinde üçlü tepe oluşturdu. Endeks şimdilerde
8, 20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. 1550, 1539 ve 1508 destek
seviyeleri... 1582 yukarı kırıldığında hareketin başlama sinyali olarak algılanacaktır.
Bu seviyenin üzerinde 1750 - 1800 seviyeleri hedef olacaktır. Öte yandan borsada yabancıların payı yüzde 44.93 seviyesinde bulunuyor. Yabancılar satış yapmaya devam ediyor. Bu da hisse senetlerini baskılıyor.
Fed sinyali nasıl olur?
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.64 ile geride kalan 13 ayın zirvesini test
etti. Şimdilerde yüzde 1.61 ve yüzde 1.62 ise kritik eşik konumunda bulunuyor.
Oranın yüzde 1.62'nin üzerinde yüzde 2'ye doğru güçlü hareketini sürdürmesi mümkün. Teknik olarak yukarı yönde hareketin güçlü olması gözlerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) toplantısına dönmesine neden oldu.
Altın nereye doğru?
Altının ons fiyatı, 1730 dolar seviyelerinde... 1690 dolardan gelen alımlar
altında yükseliş yönünde ivmeyi güçlendirdi. Ancak 1760 dolar aşılmadıkça bir
süre daha bu seviyelerde hareket ettiği gözlenebilir.
Gram altında dolar kuru ve altının ons fiyatındaki harekete bağlı yukarı hareketlenme gözleniyor. Gram altın 8 ve 20 günlük ortalamanın üzerinde. 414 - 424 TL aralığında sıkışma yaşıyor. Uzun vadede bu seviyeler güçlü destekler.
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