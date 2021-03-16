1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın alacaklar dikkat! 2 gün kaldı

Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Altını olan ve yatırım yapmayı düşünenlerin aklında tek bir soru var. Altın yükselir mi? Altın fiyatlarında gidişat ne yönde?
 16 Mart 2021 08:16
+Aa- Yazdır
Altın alacaklar dikkat! 2 gün kaldı

Hürriyet'ten Zeynep Aktaş'ın haberine göre: Finansal piyasalar için hareketli bir süreçten geçiriyoruz. Baharla birlikte yeni kararlar ve projeksiyonlar yapılıyor. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yatırımcılar ise tedirgin...

Hayatın normalleşmesi ve bastırılmış tüketici talebiyle enflasyonun yükselme ihtimali önde gelen gerilim nedeni. ABD'de 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik paketinin devreye alınması bu kaygıları artırıyor.

Yurt içinde bir yandan ABD 10 yıllık tahvilleri izlenirken diğer yandan gözler perşembe günü faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda (TCMB).

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın göreve geldiği kasım ayından bu yana 4 ay geçti. Merkez Bankası geçen dört ayın ilk ikisinde faiz artışı gerçekleştirirken sonrasında izlemeye geçti.

Bu süre zarfında Merkez Bankası piyasaların önünden gitti. Gerektiği zaman sözlü müdahalelerle yönlendirmelerde bulundu.

18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda ise faizi 100 baz puan artırması bekleniyor. Böylece politika faizi yüzde 17 seviyesinden yüzde 18'e çıkacak. Enflasyon yükseldikçe piyasa, faiz artışı noktasında zorlayıcı olmaya devam edecek.

Yatırımcı cephesinde faiz beklentisine bağlı fiyat marjları belirlenmiş durumda. Faizde 100 puanlık bir artışı olması halinde dolar/TL kurunda 7.40 ve 7.20 seviyesindeki desteklerin test edilmesi beklenmeli.

Sınırlı yükseliş

Bir süre kur bu aralıkta sıkışma yaşayabilir. Faizlerin aynı kalması ya da parasal sıkılaştırma yönünde piyasanın beklediği mesajın gelmemesi ilk tepki olarak kur üzerinde etkisini gösterecektir.

İlk direnç 7.80 seviyesinde. Enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olduğu için kurda yükselişin sınırlı olması beklenmeli.

Borsa bir süre buralarda mı?

BIST 100 Endeksi 1582 seviyelerinde üçlü tepe oluşturdu. Endeks şimdilerde 8, 20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. 1550, 1539 ve 1508 destek seviyeleri... 1582 yukarı kırıldığında hareketin başlama sinyali olarak algılanacaktır.

Bu seviyenin üzerinde 1750 - 1800 seviyeleri hedef olacaktır. Öte yandan borsada yabancıların payı yüzde 44.93 seviyesinde bulunuyor. Yabancılar satış yapmaya devam ediyor. Bu da hisse senetlerini baskılıyor.

Fed sinyali nasıl olur?

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.64 ile geride kalan 13 ayın zirvesini test etti. Şimdilerde yüzde 1.61 ve yüzde 1.62 ise kritik eşik konumunda bulunuyor.

Oranın yüzde 1.62'nin üzerinde yüzde 2'ye doğru güçlü hareketini sürdürmesi mümkün. Teknik olarak yukarı yönde hareketin güçlü olması gözlerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) toplantısına dönmesine neden oldu.

Altın nereye doğru?

Altının ons fiyatı, 1730 dolar seviyelerinde... 1690 dolardan gelen alımlar altında yükseliş yönünde ivmeyi güçlendirdi. Ancak 1760 dolar aşılmadıkça bir süre daha bu seviyelerde hareket ettiği gözlenebilir.

Gram altında dolar kuru ve altının ons fiyatındaki harekete bağlı yukarı hareketlenme gözleniyor. Gram altın 8 ve 20 günlük ortalamanın üzerinde. 414 - 424 TL aralığında sıkışma yaşıyor. Uzun vadede bu seviyeler güçlü destekler.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
15 Mart 2021 18:18		 Çeyrek altın 680 TL'yi geçti
15 Mart 2021 17:26
Dolar günü düşüşle kapattı
15 Mart 2021 17:12		 Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek
14 Mart 2021 10:30
Kripto paralarda hareket hızlandı
14 Mart 2021 08:18		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
12 Mart 2021 18:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Mart 2021 18:28		 Çeyrek altın 674 TL'ye geriledi
12 Mart 2021 17:35
Dolar haftayı yükselişle kapattı
12 Mart 2021 17:25		 Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Mart 2021 18:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - Milyonları ilgilendiren kredi sistemi09:04 - Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor08:52 - Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın08:48 - Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı: Cuma namazları yine yasaklanabilir08:45 - Zeynep'i öldüren boksörün cezai ehliyeti tam08:34 - İnternet tarayıcısı gizli modda gizli değilmiş
08:22 - Otomobilde taksitli satış dönemi başladı08:16 - Altın alacaklar dikkat! 2 gün kaldı08:09 - Botoks katillerinin tahliyesi tepkiye neden oldu08:05 - Atık tesisi zehir saçıyor08:01 - İki kardeşinin de hayatını kurtardı07:55 - İBB'den kesilen ağaçlar için bilgilendirme kartı uygulaması
07:50 - Konut satışlarında faiz ve pandemi etkisi sürdü07:45 - Kazdağları'nda büyük tepki çekmişti! 'Gitmiyoruz' diyorlar07:42 - Köy okulunun açık hava sınıfı07:35 - PKK'dan Sincar'da tabela oyunu07:30 - 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 41 kişi hastaneye kaldırıldı
07:25 - Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Otomobilde taksitli satış dönemi başladı
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!
CTE görevde yükselme sınavı açılacak unvanları açıkladı
Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
Altın alacaklar dikkat! 2 gün kaldı
1. dereceye yükselen hakim ve savcılar açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arkadan selektör yapa yapa gelen araç 3
sözlük lakabını miras bırakmak 2
Paul anka 1
kelimelerin kifayetsiz kaldığı an 3
gaza 1
Başsız at 1
Hello 1
mobbing 2
Uşak 1
biçki 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
Edirne Yenikarpuzlu Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam