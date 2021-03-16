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İnternet tarayıcısı gizli modda gizli değilmiş

ABD'de internet tarayıcısı Chrome'un geliştiricisi Google'a gizli modda bile kullanıcıları takip ettiği gerekçesiyle 5 milyar dolarlık dava açıldı. Şirket gizli modda takibe devam etmenin bir sorun olmadığı görüşünde.
 16 Mart 2021 08:34
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İnternet tarayıcısı gizli modda gizli değilmiş

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome'daki gizli mod özelliği aslında gizli değil.

Chrome'un geliştiricisi Google'a gizli modda takibe devam ettiği için dava açıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada Google'dan 5 milyar dolar tazminat ödenmesi isteniyor.

Davacıların temel argümanı ise Google'ın gizli mod özelliği üzerinden internete giren kullanıcılara takip edildiklerini bildirmemesi. Hatta davaya dosyasına göre siz takip edilmemek için beyanda bulunsanız dahi Google sizleri takip etmeye devam ediyor.

Google'daki bir açık nedeniyle bu bilgilerin dışarı sızdığı belirtiliyor. 5 milyar dolarlık dava sızıntıdan etkilenmiş potansiyel mağdurlara 5'er bin dolarlık tazminat öngörüyor.

GOOGLE'A GÖRE BİR PROBLEM YOK

Google ise kullanıcıların gerektiği kadar bilgilendirildiği görüşünde. Google açılış sayfasında üçüncü parti internet sitelerinin takibe devam edebileceğini aktarıyor.
NTV
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