İnternet tarayıcısı gizli modda gizli değilmiş
|16 Mart 2021 08:34
|+Aa- Yazdır
Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome'daki gizli mod özelliği aslında gizli değil.
Chrome'un geliştiricisi Google'a gizli modda takibe devam ettiği için dava açıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada Google'dan 5 milyar dolar tazminat ödenmesi isteniyor.
Davacıların temel argümanı ise Google'ın gizli mod özelliği üzerinden internete giren kullanıcılara takip edildiklerini bildirmemesi. Hatta davaya dosyasına göre siz takip edilmemek için beyanda bulunsanız dahi Google sizleri takip etmeye devam ediyor.
Google'daki bir açık nedeniyle bu bilgilerin dışarı sızdığı belirtiliyor. 5 milyar dolarlık dava sızıntıdan etkilenmiş potansiyel mağdurlara 5'er bin dolarlık tazminat öngörüyor.
GOOGLE'A GÖRE BİR PROBLEM YOK
Google ise kullanıcıların gerektiği kadar bilgilendirildiği görüşünde. Google açılış sayfasında üçüncü parti internet sitelerinin takibe devam edebileceğini aktarıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Twitter'da bu kelimeyi yazanın hesabı 'askıya alınıyor' iddiası
15 Mart 2021 13:43
|SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
14 Mart 2021 17:47
|YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
11 Mart 2021 19:32
|Z kuşağının meslek tercihi SEO'luk
11 Mart 2021 06:40
|Instagram'a yeni özellik: Konuşulanı yazıya dökecek
10 Mart 2021 23:07
|Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı
10 Mart 2021 08:09
|YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek
10 Mart 2021 00:21
|İnternetle ilgili şikayetler yüzde 117 arttı
09 Mart 2021 19:21
|Twitter'a geri al butonu geliyor
08 Mart 2021 22:06
|Microsoft'un e-posta servisi hacklendi, Binlerce kişi etkilendi
07 Mart 2021 16:47