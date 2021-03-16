Zeynep'i öldüren boksörün cezai ehliyeti tam
|16 Mart 2021 08:45
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MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar (25), geçen yıl 24 Mayıs'ta, erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (27) evine gitti. Kemaloğlu, önce dövdüğü Şenpınar'ı daha sonra 37 yerinden bıçakladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise tedavisinin ardından tutuklandı.
MÜEBBET İSTENİYOR
Kemaloğlu hakkında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı.
Kemaloğlu, davanın ikinci duruşması öncesinde 'akıl sağlığı raporu' için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kemaloğlu'nun geçen 11 Ocak'taki muayenesinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun ifade edildiği değerlendirme raporunda, "Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 24 Mayıs 2020 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.
Kemaloğu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde görülecek üçüncü duruşmayla devam edilecek.
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