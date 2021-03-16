Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı: Cuma namazları yine yasaklanabilir
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kontrollü normalleşmeye uyulmadığı takdirde cuma namazları başta olmak üzere çeşitli yasakların yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.
|16 Mart 2021 08:48
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kontrollü normalleşmeye uyulmadığı takdirde cuma namazları başta olmak üzere çeşitli yasakların yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.
Ünal, Hürriyet'e şunları söyledi: "Son günlerde kurallara uyma noktasında sorun yaşanıyor. İhtiyacımız olmadığı halde sokakları, caddeleri dolduruyoruz. Böyle giderse cumalar yasaklanır. Biz toplum olarak kurallara uymazsak, vaka sayıları artış gösterirse Diyanet İşleri Başkanlığımız da ilgili kurumlar ile istişare sonucunda alacağı karar ile cumayı yasaklayabilir. Kurallara uyalım, cumayı camilerimizde kılalım."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
15 Mart 2021 08:49
|TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'genel kurul' açıklaması
14 Mart 2021 13:59
|Kahveci, sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi
13 Mart 2021 17:49
|Sağlık-Sen sağlıkçıların sorunlarının çözülmesini istedi
13 Mart 2021 11:49
|İş dünyası, Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reformları'nı değerlendirdi
12 Mart 2021 20:40
|TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ekonomi Reform Paketi'ne destek
12 Mart 2021 17:40
|Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki kamu görevlilerine promosyon müjdesi
12 Mart 2021 12:47
|İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu
11 Mart 2021 23:37
|'İstiklal Marşı, bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir'
11 Mart 2021 14:20
|Sağlık-Sen: Sağlıkçıların yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor
10 Mart 2021 19:27