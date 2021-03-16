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Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik Reform Paketi' ile yeni bir kredi sistemi hayata geçecek. Proje ile canlı kredi takibi etkin bir şekilde yapılacak ve erken uyarı sistemi ile sorunlu kredi oranları düşürülecek. Müşteriye ilişkin değişiklikler anında görülecek. Kredi notu modelleri kullanılacak.
 16 Mart 2021 09:05
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Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi kapsamında "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi" hayata geçiriliyor. Proje; kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin bir şekilde yapma, erken uyarı sistemleriyle sorunlu kredi oranlarını düşürmeyi hedefliyor. Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı, karar süreçleri etkinleştirilecek. Kredi değerliliğine doğrudan etki eden sık adres değişiminden ödeme alışkanlığına kadar geniş bir yelpazede tanımlanan kriter haritaları, kredi notu modelleri kullanılacak. Şirketlerin olası bir sorunu önceden fark ederek çözüm yolu bulmalarına imkan sağlanacak.

TEDBİR MEKANİZMALARI OLUŞTURULACAK

Ekonomi Reform Paketi'nin "finansal sektör" başlığı altındaki düzenlemelere göre, yakın izlemedeki kredilere yönelik bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli olanların rehabilite edilmesi için girişim sermayesi fonları kurulacak.

Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gereken tedbir mekanizmaları oluşturulacak. Bu gurupta yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacak.

RİSKLERE ETKİN TAKİP

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi'nin odak noktasını "erken uyarı sinyalleri, kredibilite, kredi, teminat, vade" oluşturuyor. Müşteri portföyündeki riskler etkin şekilde takip edilebilecek. Risklilik durumu, açılabilecek kredi limiti, müşteriyle ilgili yaşanan değişiklikler başta olmak üzere bütün ticari sorular anında yanıtlanabilecek. Firmaların faaliyet, devamlılık, kredi değerliliği ölçülecek.

Türkiye'ye özgü koşullar dikkate alınarak geliştirilen kredi notu modelleri kullanılacak. İzleme sistemi ile firmaların icra, iflas, konkordato, tasfiye, birleşme, ortaklık yapısı değişikliği, hisse devri, unvan değişikliği, sermaye artırımı, adres değişikliği, temsil ve ilzam, yönetici değişikliği ve genel kurul toplantı gibi birçok ayrıntı görülebilecek. Bu hizmet, kredi kullanım nedenleri ve buna uygun kredi türü, vade, teminat yapısı gibi birçok başlığı içeriyor.

20 BİN FİRMAYA İSTİHDAM ODAKLI KREDİ

KAMU bankalarınca Ekim 2019 yılında başlatılan reel sektöre istihdam odaklı kredi paketi büyük ilgi gördü. İlave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan süreyle anapara ödemesiz, 5 yıl vadeli düşük maliyetli işletme kredi kullandırıldı. "İmalat, hizmet, devam eden konut projeleri ve yurt dışı müteahhitlik" sektörünü kapsayan kredi paketinin sonuçları Meclis gündemine taşındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuya ilişkin soruları yanıtlarken 20 bin 443 firmanın 34.7 milyar lira tutarında kredi kullandığı ifade etti. Bakan Elvan, Kasım 2020'de başvuruları sona eren, firmaların bu kapsamda kullandırdıkları krediler için istihdam taahhütlerinin yakından takip edildiğini ifade etti. Ekonomi Reform Paketi kapsamında istihdama finansman desteği sürecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Firmaların faaliyet, devamlılık ve kredi değerliliği ölçülecek.

Müşteri portföyündeki riskler anlık takip edilecek.

Açılabilecek kredi limiti, teminat yapısı, finansal sinyaller izlenecek.

Canlı kredi takibi etkili bir biçimde yapılacak.

Erken uyarı sistemi ile sorunlu krediler azaltılacak.

Sorunlu krediler için girişim sermayesi fonları kurulacak.

Donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı yapılacak.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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