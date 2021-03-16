Kimliğini kaybetti hayatı kabus oldu
|16 Mart 2021 10:09
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ABD'de uzun yıllar yaşadıktan sonra emekli olan ve Türkiye'ye dönen 77 yaşındaki Nursan Spragins, kayıp kimliğini yeniden çıkartmak için başvuru yaptığında, kağıt üzerinde ölü olduğunu öğrendi. Eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Nursan Spragins, Kaliforniya'da muhasebe eğitimi gördü ve çalışmaya başladı. Üç kez evlenen ve boşanan Spragins, dördüncü evliliğine hazırlanırken, nikahına 3 gün kala nişanlısı motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Yaşadığı üzücü olayın ardından Nursan Spragins'in 2000 yılı başında Türkiye'ye döndü. İzmir'de çantası çalınınca bütün kimlik belgeleri yok oldu. 2005'te Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden kimlik çıkartan kadın, emekli olmasına rağmen çalışmak için iş ararken Antalya Kemer'e geldi. Kemer'de emekliliğin tadını çıkarmaya karar verdi.
YAKINLARI BULUNDU
ABD'de emekli olduğu için gelen maaş çeklerini yıllarca özel bir bankanın Kemer Şubesi'nden tahsil eden Spragins, bir süre sonra kimliğini yeniden kaybetti. Maaş çeklerini paraya çevirdiği banka şubesinde tanındığı için işlerini yıllarca kaybettiği kimliğinin fotokopisiyle yürüten Nursan Spragins, önceki yıl banka görevlileri kendisine "kimlik aslı olmadan işlem yapamayacağını" söyleyince sıkıntılı günler başladı. Hesabı bloke edilen, haftada 50 dolar verilince sabit ödemelerini yapmakta zorlanan kadın, yeniden kimlik çıkartmak için girişimde bulundu. Ancak bu süreçte sıkıntılar daha da büyüdü. Kemer'de bir yakını bulunmadığı için kütüğünün bulunduğu yere gitmesi gereken yaşlı kadına, kimliğini Kemer'den çıkartabilmesi için Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal ve Kemer Kaymakamlığı yardımcı olurken bu kez de kadının nüfus kaydının kütükten silindiği ortaya çıktı. Hayattayken kağıt üzerinde ölü gözüken Nursan Spragins'in nüfus kaydının düzeltilebilmesi ve kimlik çıkartılabilmesi için yakın akrabalarının tanıklığı gerekliydi. Aylar süren uğraştan sonra bir jandarma komutanının gayretiyle bulunan yakınının şahitliğiyle Nursan Spragins'in hayatta olduğu kanıtlandı.
GÖBEK ATTI
Bir yıllık çabalarla yakınlarına ulaşılan Spragins, kimliği doğrulanınca nüfus müdürlüğünde sevincinden göbek attı.
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