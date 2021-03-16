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Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 2 Suriyeli yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri PKK'lı terörist 2 Suriyeli Mardin'de gözaltına alındı.
|16 Mart 2021 09:13
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 şüpheli tespit edildi.
Hudut birliklerince yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yapılan araştırmada yakalanan N.M.K'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.
Suriye'deki Melikiyah-Sividik kampında 2018 yılında 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Duhok'a kaçtığı tespit edilen terörist N.M.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yakalanan diğer Suriyelinin ise Mardin Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edildiği öğrenildi.
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