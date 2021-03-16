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Pelin Öztekin'in son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Pelin Öztekin, babası için sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulunarak, "Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın. Ben sonunda büyüdüm baba" ifadelerini kullandı.
 16 Mart 2021 09:35
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Pelin Öztekin'in son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz hafta pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Vefat haberi ile sanat camiasını yasan boğan Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında usta oyuncu, kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin ise babasının vefatından bir hafta sonra duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla çekildiği fotoğraflarını yayınlayan Öztekin şunları ifade etti: Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına 'kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan!

Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba.

Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben 'offf baba yaaa' diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın.

Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam. Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim. İyi ki senin kızınım, iyi ki sen Babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş'um. Mesajını paylaştı.
Memurlar.Net
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