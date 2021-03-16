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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 16 Mart 2021 09:35
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,52907,5300
Avro8,97908,9800
Sterlin10,390010,4400
ANKARA
ABD Doları7,50007,5600
Avro8,94009,0100
Sterlin10,340010,5400
Anadolu Ajansı
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