TEKNOFEST'e 40 bine yakın takımla rekor başvuru gerçekleştirildi
|16 Mart 2021 09:39
|+Aa- Yazdır
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalara yaklaşık 40 bin takım başvurdu.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST2021 az önce bir dünya rekoru daha kırdı! TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! 40.000'e yakın takım yarışmalarımıza başvurdu! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu #TEKNOFEST #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST'e başvurular dün itibarıyla sona erdi. Etkinliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TEKNOFEST 2020'ye 16 bin 34, TEKNOFEST 2021'e 39 bin 684 takımın başvurduğu belirtilerek, "#TEKNOFEST2021 artan paydaşları, yarışmaları ve yarışmacılarıyla yeni rekorlar için hazır. Katılım gösteren herkese teşekkürlerimizle..." ifadelerine yer verildi.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurumla birlikte 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Konutta taksit sınırı kaldırılırken, otomobile taksit imkanı geldi
16 Mart 2021 08:22
|Atık tesisi zehir saçıyor
16 Mart 2021 08:05
|İBB'den kesilen ağaçlar için bilgilendirme kartı uygulaması
16 Mart 2021 07:55
|Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
16 Mart 2021 07:18
|CTE görevde yükselme sınavı açılacak unvanları açıkladı
16 Mart 2021 01:39
|İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
16 Mart 2021 00:49
|ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
16 Mart 2021 00:34
|YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!
16 Mart 2021 00:02
|Adıyaman'da bir köy ile 134 ev karantinaya alındı
15 Mart 2021 17:01
|İŞKUR'dan çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmalara maddi destek
15 Mart 2021 16:52