Doğu Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
|16 Mart 2021 09:43
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.00'ya kadar bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak. Yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde düşecek. Adıyaman çevresinde ise sağanak görülecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar, fırtına, kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına etkili olacak.
Bingöl ve Tunceli'de yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine, bölge genelinde ise çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Süpürgeyi alıp kaçan köpeğe 'O bana zimmetli' diye seslendi
16 Mart 2021 10:56
|Türk bayrağını taşıma görevi Bilecikli gençlere geçti
16 Mart 2021 10:53
|Doğu Anadolu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak
16 Mart 2021 10:44
|'Böbrek yetmezliğinde salgının geçmesini beklemeyin' uyarısı
16 Mart 2021 10:27
|112 ekibi, tehdit eden sürücüyle LÖSEV'e 10 bin TL bağış şartıyla uzlaştı
16 Mart 2021 09:59
|Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın
16 Mart 2021 08:52
|İki kardeşinin de hayatını kurtardı
16 Mart 2021 08:01
|Yetersiz uyku aşının etkisini azaltıyor
16 Mart 2021 07:04
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
16 Mart 2021 06:30
|Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü
15 Mart 2021 22:06