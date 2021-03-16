YDS sınavı için geç başvuru imkanı
ÖSYM YDS sınavına başvuru için geç başvuru uyarısı yaptı,
|16 Mart 2021 09:53
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