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Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Sinop'un Durağan ilçesi Akçaalan köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
|16 Mart 2021 09:57
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınabilmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşlardan alınan kararlara uymaları istenerek aksi davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
Öte yandan Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Arapören köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
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