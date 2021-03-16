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KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 30 mühendis alınacak.
 16 Mart 2021 10:05
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KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2021/4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 23 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu
Memurlar.Net
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