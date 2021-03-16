iPhone 11 ve 12'nin gövdesinde renk sıkıntısı!
|16 Mart 2021 10:07
|+Aa- Yazdır
Bazı kullanıcılar iPhone gövdesindeki renk değişiminden şikayet ediyor iPhone 11 ve iPhone 12 kullanıcıları, telefon gövdesindeki renklerin hızlı bir şekilde değişmesinden şikayetçi. Hiçbir sürtünme ve benzer fiziksel bir yıpranma olmadan renklerin farklılaşması ciddi bir problem olarak görülüyor.
Bazı iPhone 11 ve iPhone 12 kullanıcıları, alüminyum kasanın renklerinin değişmesinden şikayet ediyor.
Paylaşılan bir görsel, kırmızı renkteki iPhone 12'nin güç düğmesinin yan kısmında turunculaşma meydana geldiğini gösteriyor. Bu durumun aslında kısa bir süre kullanımdan sonra meydana geldiği de özellikle belirtiliyor. Yani aslında sürtünme gibi bir durum söz konusu değil. Daha çok iPhone 12'lerde problem yaşansa da bazı kullanıcılar iPhone 11 ve iPhone SE'lerde de aynı sıkıntıdan muzdarip.
Bazı iPhone 11'lerde de problemler var
Bu iPhone'un kullanıcısı, ürünle birlikte şeffaf bir kılıf tercih ettiğini ifade ediyor. Doğal olarak akıllara ilk etapta kılıftan kaynaklı bir problem gibi geliyor olsa da benzer sorunu yaşayan çok fazla kişi var. iPhone 11 ve iPhone 12'lerde yaşanan bu problem aslında az da olsa iPhone SE'de meydana gelebiliyor.
Sınırlı sayıdaki rapor üzerinden yola çıkıldığında renk kaybının üretim hatası olabileceği konusu gündeme geliyor. Ama Apple cephesinden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yok. Yani bu modellerin değiştirilip değiştirilmeyeceği bilinmiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te
15 Mart 2021 18:59
|Twitter'da bu kelimeyi yazanın hesabı 'askıya alınıyor' iddiası
15 Mart 2021 13:43
|Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor
15 Mart 2021 07:05
|Biz düşündük, Elon Musk yaptı
14 Mart 2021 12:35
|AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
13 Mart 2021 21:12
|Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
13 Mart 2021 11:40
|Netflix, şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor
12 Mart 2021 10:23
|Facebook CEO'su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
11 Mart 2021 18:50
|Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor
11 Mart 2021 10:46
|Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi
10 Mart 2021 20:27