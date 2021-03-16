1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

112 ekibi, tehdit eden sürücüyle LÖSEV'e 10 bin TL bağış şartıyla uzlaştı

112 ekibi, kendilerini tehdit eden sürücüyle LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapması şartıyla uzlaştı
 16 Mart 2021 09:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Eskişehir'de koronavirüs hastasını hastaneye yetiştiren ambulansta görevli 3 sağlık çalışanı, kendilerini tehdit edip, hakaret yağdıran sürücü ile LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı acil servis ekibinde görevli acil tıp teknisyenleri Hüsnü Hatipoğlu ve Canberk Kılıç ile paramedik Muhammet Kadir Özdemir, geçen şubat ayında, Osmangazi Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastayı ambulansa alıp, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yetiştirmek için yola çıktı. Trafik yoğunluğu nedeniyle ambulansın tepe lambasını açıp, siren çalan 112 ekibi, hastayı hastaneye yetiştirdi.

'10 BİN LİRA BAĞIŞLA UZLAŞTILAR'

Ancak ambulans ile aynı güzergahta aracıyla seyir halinde olan M.Ö., 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni telefonla arayıp, ambulansın tepe lambasını açmadan, siren çalmadan trafikte kontrolsüzce yol aldığını, kırmızı ışıkta uygunsuz olarak geçtiğini öne sürerek, tehdit ve hareketler yağdırdı. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de ses ve görüntü kayıtlarıyla birlikte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ambulansın güvenlik kameralarını inceledikten sonra M.Ö. hakkında soruşturma başlattı. 'Tehdit' ve 'hakaret' suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle, 112 acil ekibi, şüpheli M.Ö.'nün LÖSEV'e 10 bin lira bağışta bulunması şartıyla şikayetini geri çekti.

Paramedik Muhammet Kadir Özdemir, ihbar üzerine gittikleri evdeki koronavirüs hastasına gerekli müdahaleyi yaparak hastaneye götürmek için yola çıktıklarını anlatarak, "Şoför arkadaşımız trafik kurallarına uyarak tepe lambalarını ve uyarıcı sirenlerini kullanarak trafikte hareket halindeydi. Bu sırada bize karşı şikayette bulunan bir vatandaşımız varmış. Bu vatandaşımız bize karşı hakaret ve tehdit içeren sözlerle komuta merkezine bizi bildirmiş. Bu konu ile ilgili bilgi almak için komuta merkezine gittiğimizde, bizi tehdit eden ve hakaret içeren sözler olduğunu söylediler. Bu konu ile ilgili olarak başhekimliğimiz tarafından adli işlemler başlatıldı. Adli işlemler sırasında bir uzlaştırmacı görevlendirdiler. Biz de ekip arkadaşlarımla şüphelinin LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapması halinde şikayetimizi geri çekeceğimizi bildirdik. Kendisi LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapmayı kabul etti, biz de şikayetimizi geri çektik" dedi.

Ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Canberk Kılıç da yol boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Vakayı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teslim ettikten sonra komuta kontrol merkezinin uygundur bilgisi ile dezenfeksiyon işlemine gittik. Orada ekip amirimizin hakkımızda şikayet olduğunu beyan etmesi üzerine gerekli 'beyaz kod' işlemini başlattık. Merkeze araç plakamız verilmiş, uygunsuz bir şekilde seyir halinde olduğumuz belirtilmiş. Bunun üzerine araç kamerasının görüntüleri ve bizim ifadelerimiz alındı. Bir olumsuzluk yaşamadık ancak şikayet eden kişi, uygunsuz hal, hareket ve tavırlarımızın olduğunu, kırmızı ışıkta uygunsuz bir şekilde geçtiğimizi ayrıca ışıklarımızın yanmadığı söylemiş. Mahkeme sürecinde belgelerle haklılığımızı sonuna kadar savunduk. Uzlaştırmacı bize anlaşma için bir istekte bulunabileceğimizi söyledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Süpürgeyi alıp kaçan köpeğe 'O bana zimmetli' diye seslendi
16 Mart 2021 10:56		 Türk bayrağını taşıma görevi Bilecikli gençlere geçti
16 Mart 2021 10:53
Doğu Anadolu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak
16 Mart 2021 10:44		 'Böbrek yetmezliğinde salgının geçmesini beklemeyin' uyarısı
16 Mart 2021 10:27
Doğu Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
16 Mart 2021 09:43		 Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın
16 Mart 2021 08:52
İki kardeşinin de hayatını kurtardı
16 Mart 2021 08:01		 Yetersiz uyku aşının etkisini azaltıyor
16 Mart 2021 07:04
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
16 Mart 2021 06:30		 Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü
15 Mart 2021 22:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:14 - Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü10:56 - Süpürgeyi alıp kaçan köpeğe 'O bana zimmetli' diye seslendi10:54 - Kuryeye işkence yaptığı iddia edilen kişi hakkında 32 yıl hapis cezası istendi10:53 - Türk bayrağını taşıma görevi Bilecikli gençlere geçti10:44 - Doğu Anadolu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak10:34 - Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı
10:27 - 'Böbrek yetmezliğinde salgının geçmesini beklemeyin' uyarısı10:13 - 'Vergi istisnası 2021'de başlayacak ve kalıcı olacak'10:09 - Kimliğini kaybetti hayatı kabus oldu10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - iPhone 11 ve 12'nin gövdesinde renk sıkıntısı!10:05 - KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
10:02 - 7 yaşındaki oğlunun önünde karısını bıçakla öldürdü, intihar etti09:59 - 112 ekibi, tehdit eden sürücüyle LÖSEV'e 10 bin TL bağış şartıyla uzlaştı09:57 - Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı09:53 - YDS sınavı için geç başvuru imkanı09:43 - Doğu Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
09:39 - TEKNOFEST'e 40 bine yakın takımla rekor başvuru gerçekleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konutta taksit sınırı kaldırılırken, otomobile taksit imkanı geldi
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Altın alacaklar dikkat!
Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!
Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bardak vurma 2
poğaça 2
bezir yağı 1
indis 1
gök kubbe 1
korona virüs haritası 1
işkembeden sallamak 1
bıçak aynı yeri iki defa kesmez 2
spor düşmanı yazarlar 2
revan olmak 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
Edirne Yenikarpuzlu Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam