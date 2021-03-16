'Vergi istisnası 2021'de başlayacak ve kalıcı olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

STK'larımızı ziyaret ettik. Onların görüş ve düşüncelerini aldık. STK'larımıza rapor hazırlamalarını söyledik. Bakanlığımıza iletmelerini söyledik. Reform programını duyup ve çeşitli STK'lardan gelen görüşler oldu. İlgili bakanlıklarımıza dağıttık. Bakanlarımızla bir araya geldik, tartıştık. Tüm Bakanlıklardan bakanlardan ve STK'lardan aldığımız görüşlerle taslak reform programı oluşturduk. Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak oturup hadi bir reform programı hazırlayalım şeklinde olmadı.

Vatandaşlarımızın, STK'larımızın istediği nedir, diğer bakanlıklarımızın istekleri nelerdir... Taslak bir reform programını bu şekilde oluşturduk. MYK'ya sunduk. Bunları da programımıza ekledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Kapsamlı olarak madde madde üzerinden geçtik. Her bir maddenin altında yüzlerce sayfalık çalışma var. Yönetmelik çalışmalarımızı tamamladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta bu programı açıkladı. Dünya ciddi bir değişim içinde. 40 yıl önce ufak değişiklikler olsa da her gün değişiklikleri yaşıyoruz. 1-2 yıl önce ticaret savaşları ve Brexit'i konuşuyorduk. Bugün en büyük sağlık krizi ile karşı karşıyayız. Bunun ciddi dönüşleri var. Ticari hayatta, alışveriş şekillerinde... COVİD sonrası süreç yeni bir dönüşümü ortaya koyuyor. Covid sonrası sürece hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir altyapısı var. Avrupa'da otomobil sürecinde, konteyner sorunu yaşandığını birçok sorunun yaşandığını gördük. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Avrupa'nın bakış açısı farklı olacak. Tedarik zincirindeki kopukluğa müsaade etmemeliyiz diyorlar. Bu açıdan bakılınca Türkiye'nin stratejik ve önemli bir konumu var. Ekonomik reform programıyla bu fırsatı değerlendirmek istedik. Pandemi dönemi sonrasına hazır olmak istedik.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE FIRSAT PENCERESİ VAR

(Yurt dışında da takibi hakkında) Reform programının açıklanması sonrasında değişik ülkelerden büyükelçiliklerden detaylı açıklamalar talep edildi. Bir şekilde kendilerine aktarılması istendi. Hazırlıklarımızı tamamladık. AB ve G20 büyükelçilikleriyle bir araya gelerek detayları paylaşacağız. Neyi gerçekleştirmek istiyoruz. Ne anlama geliyor... Daha detaylı paylaşacağız. Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek kapsamlı olarak anlatacağız.

Ertelenmiş taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde fırsat penceresi var. Bu paketle oluşacak fırsatları değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'lü bir sac ayağı dedi. Biz bu çerçevede çalışmaları sürdürdük. Makro ekonomik istikrarın temini noktasındaki adımlar bizim öngörülürlüğümüzü arttıracak.

Yapısal reformlar alanında çok önemli bir çerçeve oluşturduk. Yatırımcılarımızın kamu kurumlarıyla problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunu ortadan kaldıracak mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız. Doğu Avrupa'da bunu görüyor ve önemsiyoruz. Türkiye'nin bu noktada insan altyapısı açısından çok daha güçlü olduğunu görüyoruz.

(Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi hakkında) Konulara herkesin aynı pencereden bakmasını beklemiyoruz. Biz yapıcı eleştirellere açığız. Bu eleştirileri dikkate alırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkilerine baktığımızda doğru bakış açısından baktığını söylemek mümkün değil. İşsizlikle alakalı bir şek yok diyor ancak bakınca istihdam bölümümüz var. Reform programına baksaydı, inceleseydi görecekti.

İş dünyasıyla bir araya geldiğimizde şunu dediler, biz usta, kalfa, çırak bulamıyoruz. Üniversite mezunlarımız var ama ara eleman sıkıntımız var, bu sorunu çözün dediler. Bizim mesleki merkezlerimiz var. Burada 150 bin civarında öğrenci var. Bunlar çıraklık, ustalık ve kalfalık eğitimleri alıyor. Bu öğrencilerin ücretlerini kamu olarak karşılayacağız dedik. İşte iş dünyasının talebini doğrudan gideren yöntem. Bugün 150 bin kişi çalışıyorsa yarın 300 bin 400 bin olacak. Kovid'le birlikte farklı bir yaşam şekline girdik. İlgili mevzuatları gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz. İl il.. A ilinde hangi tür elemanlar var. Ne kadar buranın ihtiyacı var. Bu ilde kaynakçı ihtiyacı var mıdır gibi il il beceri haritalarıyla ne kadar insan kaynağına ihtiyaç var bakacağız. Eğitimlerine destek olacağız.

Dijital çağdayız. İş yapış şekilleri değişti. Bizim yetiştireceğimiz elemanların mutlaka bu sürece uyum sağlaması gerekiyor. İŞKUR'un yeni iş alanlarına odaklanan yapıda faaliyet göstermesini sağlayacağız. İstihdam teşviklerini gözden geçiriyoruz. İstihdam teşvikinde sadeleştirmeye gideceğiz. 500 bine kadar ilave istihdam desteği sağlayacağız. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle olacak. Sigorta primi miktarı ne kadarsa ödediklerinden düşecek.

(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız.

Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.

Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek.

"(Kamu ihaleleri) Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak

"Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz.

Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.