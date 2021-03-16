Doğu Anadolu'da 6 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak
|16 Mart 2021 10:44
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.
Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bölgede, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur öngörülüyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zamanla orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise saatte 50 ila 80 kilometre hızda esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da sıfır Kars ve Ağrı'da sıfırın altında 2, Ardahan'da ise 1 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Erzurum'da 6, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 5, Ağrı'da 6 derece olacak.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 100 ve Konaklı'da 86 santimetre ölçüldü.
Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesinin yanı sıra hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek direk ve ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.
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