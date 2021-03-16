Süpürgeyi alıp kaçan köpeğe 'O bana zimmetli' diye seslendi
Rize'de belediye temizlik görevlisi süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. "O bana zimmetli" diye seslenen temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Temizlik görevlisi, peşini bırakmayan köpeğe, bir süre daha oynaması için süpürgesini geri verdi
|16 Mart 2021 10:56
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Rize'de belediye temizlik görevlisi süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği sosyal medyada gündem oldu.
Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, "O bana zimmetli" diye seslendi. Görevli, süpürgesini daha sonra geri aldı. Sokak köpeği peşini bırakmayınca, görevli bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
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