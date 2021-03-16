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Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı

Diyarbakır'da namaz kılma bahanesiyle camiye giren hırsız, 8 bin lira değerinde ses kayıt cihazını kefene sarıp kayıplara karıştı. Olay anı anbean kameraya yansırken, cami cemaati hırsızın bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.
 16 Mart 2021 11:23
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Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan bir camide yaşanan olayda, ezan okumak için camiye gelen caminin imamı, ses cihazının olduğu odaya girince cihazın yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kameralarını izleyen imam, ses cihazının bir kişi tarafından çalındığını gördü.

NAMAZ KILMA BAHANESİYLE CAMİYE GİRİYOR

Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin elinde bir poşet ile namaz kılmak bahanesiyle camiye girdiği görülüyor. Söz konusu camide bir süre dolanan hırsızlık şüphelisi, kimselerin olmamasından faydalanarak ses cihazının olduğu caminin ikinci katına doğru yöneliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir süre ses cihazının olduğu odada bekleyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği kefen bezine 8 bin lira değerindeki ses cihazını sarıp camiden ayrıldığı görülüyor. Cami cemaati, zanlının bir an önce yakalanmasını isterken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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