Kendini savcı diye tanıtan şebeke 5 milyon TL dolandırdı
|16 Mart 2021 11:37
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Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilerden FETÖ soruşturmalarında isimlerinin geçtiği bahanesiyle para talep eden 8 şüpheli, Ankara merkezli operasyonla gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir grubun telefonda aradıkları kişileri dolandırdığını belirledi.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fizik takip sonucunda zanlıların, daha çok yalnız yaşayan yaşlı kişileri "FETÖ dosyalarına adınız karıştı. Size göndereceğimiz banka hesaplarına istediğimiz miktarı gönderin, sizi kurtaracağız, korkmayın" diye kandırdıkları tespit edildi.
Mağdurların ikametlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bu şekilde 7 kişiyi dolandıran ve yaklaşık 5 milyon lira toplayan zanlıların kimliklerini belirledi.
Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşları A.T. ve E.Ç'nin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde, dolandırıcılıktan elde edilen ziynet eşyaları ve para ele geçirildi.
Para ve ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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