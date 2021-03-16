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SGK'ye ait 5 hizmet daha e-Devlet'ten sunulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "e-Devlet platformunda SGK'ye ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanımım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları, 2020'de yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alıyor"
 16 Mart 2021 12:20
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SGK'ye ait 5 hizmet daha e-Devlet'ten sunulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmadan hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını belirti.

Bu kapsamda SGK'ye ait hizmetleri e-Devlet üzerinden de vermeyi sürdürdüklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uygulama ile medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzeme, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak. Ayrıca sistemde, tüm bu malzemelere ait SGK Tıbbi Malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak. e-Devlet platformunda SGK'ye ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanımım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları, 2020'de yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alıyor."

- "Borcu yoktur" belgesi alınabilecek

Yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 Sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunduğunu bildiren Selçuk, bu sayede iş yeri tescili olmayan ilgililerin e-Devlet üzerinden "borcu yoktur" ve "iş yeri kaydı yoktur" belgelerini de alabileceğini vurguladı.

Bakan Selçuk, en çok kullanılan 20 e-Devlet uygulaması arasında 3'ü SGK hizmeti olmak üzere 6'sının Bakanlıklarına ait olduğuna dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
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