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O silah' FETÖ tutuklusu işadamı İhsan Yarkın'ın çıktı

İstanbul Adalet Sarayı'nın adli emanet deposunda, FETÖ şüphelisi işadamları Yarkın ailesinden ele geçirilen üzerinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş özel yapım bir tabanca da bulunuyor. Silahın FETÖ'ye finansman sağlayan Yarkın ailesinden İhsan Yarkın'a ait olduğu belirtildi.
 16 Mart 2021 12:38
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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın 4 bin metrekarelik bir alanda 19 odada saklanan yaklaşık 200 bin adli emanet içinde, FETÖ şüphelisi işadamları Yarkın ailesinden ele geçirilen üzerinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş özel yapım bir tabanca da bulunuyor.

Silahın FETÖ'ye finansman sağlayan Yarkın ailesinden İhsan Yarkın'a ait olduğu belirtildi. Yarkın ailesi, Türkiye'nin bir dönem en büyük beş çorap üreticisinden biri olan ve TMSF denetimine geçen Akın Çorap'ın da sahibiydi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Akın Çorap'ın sahipleri için de soruşturma süreci başlatıldı. Yurtdışında olduğu öğrenilen şirketin kurucusu Ali Yarkın için FETÖ kapsamında yakalama kararı çıkarılırken, üç oğlu tutuklanmıştı. Ali Yarkın'ın oğullarından İhsan Yarkın da "silahlı terör örgütü üyeliği", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

15 TEMMUZ ÖNCESİ YURTDIŞINA ÇIKTI

FETÖ şüphelisi Ali Yarkın'ın Bank Asya'nın kurtarılması için de yüklü para yatırdığı ortaya çıkmıştı. Şirketinin yıllık cirosu 50 milyon dolar civarında olduğu kaydediliyor. Ali Yarkın'ın, aynı zamanda TMSF bünyesine geçer Bank Asya'nın da ortakları arasında yer aldığı belirtiliyor. Ali Yarkın'ın 15 Temmuz öncesi yurtdışına gittiği ifade ediliyor.
DHA
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