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Otomotiv sektörü, taşıtta 60 aya kadar taksit imkanını olumlu karşıladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: "Sektör adına atılmış son derece olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Özellikle düşük fiyatlı araçların bulunduğu segmentlerin büyümesini destekleyecek"
 16 Mart 2021 12:45
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Otomotiv sektörü, taşıtta 60 aya kadar taksit imkanını olumlu karşıladı

- Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilmesine ilişkin, "Sektör adına atılmış son derece olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Özellikle düşük fiyatlı araçların bulunduğu segmentlerin büyümesini destekleyecek." dedi.

Bilaloğlu, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Söz konusu gelişmenin sektör adına atılmış son derece olumlu bir adım olduğunu ifade eden Bilaloğlu, bunun özellikle düşük fiyatlı araçların bulunduğu segmentlerin büyümesini destekleyecek bir karar olduğunu söyledi.

- "Sadece taksit sayısı artacak diye fiyatlara etki beklemek yanlış olur"

Türkiye'de yaklaşık 50 markanın 1.000'e yakın modelle kıyasıya rekabet içerisinde olduğuna işaret eden Bilaloğlu, taksit imkanının fiyatlara nasıl yansıyacağına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Muhtemelen otomotiv sektöründe bulunan rekabet düzeyi ve daha da önemlisi ürün ve model fazlalığı, benim bildiğim herhangi bir dayanıklı tüketim malında yok. Markalar, rekabete karşı avantaj yakalayabilmek için üniversitelerde öğretilen pazarlama ve satış derslerinde okutulanlardan çok daha fazla ve yaratıcı yöntemler uygulamakta. Kısacası, sadece taksit sayısı artacak diye bu seviyede hırçın bir rekabetin olduğu sektörlerde fiyatlara etki beklemek yanlış olur."

- "Türkiye, toplam pazarı 1 milyon adetin üzerinde olması gereken bir ülke"

Ali Bilaloğlu, otomotiv pazarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Türkiye otomotiv sektörünün 2021 yılına hızlı başladığını ifade eden Bilaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunun altını çizmek isterim; Türkiye 2017 senesinden beri farklı sebeplerden dolayı daralan bir toplam pazar ile karşı karşıya kalmıştı. Türkiye'nin demografik yapısına, araç sahipliğine ve milli gelir gibi faktörlere bakıldığında, Türkiye, toplam pazarın 1 milyon adedin üzerinde olması gereken bir ülke. Bu bağlamda pazarın 1 milyon adede ulaşmasını tabiri caizse 'sanal bir rekor' diye görüyorum. Türkiye'nin toplam pazar konusunda rekor kırabilmesi için 1 milyon adedin oldukça üstünde bir rakama ulaşması gerekir."

Bu arada, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında aracın değerine göre farklı vade sınırları bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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