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Adalet Bakanlığı KPSS'siz İşaret Dili Tercümanı alacak

Adalet Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı alacak.
 16 Mart 2021 12:52
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Adalet Bakanlığı KPSS'siz İşaret Dili Tercümanı alacak

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre;

TÜRKİYE'DE İLK DEFA: ADLİYELERDE İŞARET DİLİ TERCÜMANI İSTİHDAM EDİLECEK

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adliyelerde işaret dili tercümanı istihdam edilecek.

Bu iş kolunda adliyelerde ilk kez istihdam sağlanacak. Adalet hizmetlerinde işaret dili personeli istihdamı Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Böylece işitme engelli vatandaşların adalet hizmetlerinden daha etkin faydalanması sağlanacak.

MEB ONAYLI BELGE VEYA SERTİFİKA ŞARTI

İlgili adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Ankara Adliyesi 2, Bakırköy Adliyesi 2, İstanbul Adliyesi 2, İstanbul Anadolu Adliyesi 2 ve İzmir Adliyesi 2 olmak üzere toplam 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı unvanında personel istihdam edilecek. Ön başvuru e-devlet üzerinden tamamlanırken, sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için en az ön lisans veya dengi okul mezunu ve tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak gerekiyor.

İlan edilen pozisyonun 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek.
Memurlar.Net
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