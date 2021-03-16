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Metroda kalp krizi geçiren Prof. Ertin hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ertin, dün metroda geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.
 16 Mart 2021 13:03
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Metroda kalp krizi geçiren Prof. Ertin hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ertin, dün akşam saatlerinde yolculuk yaptığı metroda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ertin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ertin için bugün görev yaptığı İstanbul Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Prof. Dr. Aziz Sancar amfisinde yapılan törene çalışma arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Ertin'in cenazesi bugün öğle vakti, Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.

PROF. DR. TUFAN TÜKEK: ÇOK ANİ BİR ÖLÜM OLDU

Tören sonrası konuşan İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Çok ani bir ölüm oldu. Özellikle az bulunan Tıp Etiği alanındaki hocalarımızdan üç tanesinden biriydi. Bu alan tıbbın en az ve en zor yetişen alanlarından biriydi. Kalp krizi ataklarının çok olacağını söylüyoruz. İnsanların ihmal edeceğini, bazı zorluklarla karşılaşılacağını biliyoruz. Bir buçuk sene içerisinde İstanbul Üniversitesi olarak çok sayıda değerimizi kaybettik. Çok üzgünüz gerçekten." dedi.

"KİTAPLARI İLE ETİK DEĞERLERE DOKUNAN BİRİYDİ"

Prof. Dr. Ertin'le birlikte bir kitap hazırlığında olduğunu ve en son dün 16.30 sıralarında görüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Nuran Yıldırım ise, "Duygusal bir travma yaşıyorum. Beraber bir kitap hazırlıyorduk. En son 16.30'da kitap için görüşmüştük. Sonrasında ölüm haberini aldım. Çok üzgünüm" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Güler ise "Kitapları ile etik değerlere dokunan biriydi. İnsan ne zaman doğar, ne zaman ölür kitabı da bugüne çok uygun. 'Sevdiği biriyle karşılaştığı zaman doğar, bir yakını öldüğü zaman ölür' diyordu. Çok anlamlı bir sözle kitabı noktalandı" diye konuştu.

Prof. Dr. Ertin'in çalışma arkadaşı, Prof. Dr. Arın Namal, "Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalının, fakültemizin çok kıymetli bir öğretim üyesi. Ana Bilim Dalımızda üç öğretim üyesiydik. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Alanımıza çok büyük hizmetleri vardı. Büyük bir gönüllülükle çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
DHA
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