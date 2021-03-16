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Babasını öldürüp okula giden genç tutuklandı

Malatya'da, şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Reşat Aksakal'ı (41) tüfekle vurarak öldüren lise öğrencisi A.A. (14), tutuklandı.
 16 Mart 2021 13:05
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Babasını öldürüp okula giden genç tutuklandı

Dün, sabah saatlerinde Kaynarca Mahallesi'nde Reşat Aksakal'ın odasından silah sesi geldi. Aksakal'ın anne ve babası odaya girdiklerinde oğullarının yanında pompalı tüfek, kanlar içinde yerde yatarken buldu. Aksakal'ın intihara kalkıştığını düşünen ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Reşat Aksakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, okulda olan torunu A.A.'nın arkadaşı R.F., Adil Aksakal'ı aradı. R.F., Aksakal'a, torunu A.A.'nın 'Ben babamı tüfekle vurdum' dediğini söyledi. Adil Aksakal da polis ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okula giderek A.A.'yı gözaltına alındı.

A.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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