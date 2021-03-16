1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mantı buluşmasında 14, dünür yemeğinde 8 pozitif vaka

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, filyasyon ekiplerinin çalışmalarında mantı yapmak için bir araya gelen kadınlardan 14, dünürlerin yemeğinde 8 kişide pozitif vaka tespit edildiğini söyleyerek, 'Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz?' dedi.
 16 Mart 2021 13:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, güncellenen koronavirüs risk haritasında vaka sayısının artmasına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Benli, illerin renk değişiminde vaka sayılarının yanında, hastanedeki mevcut durum, vaka test oranı ve salgın ilerleyişinin de dikkate alındığını belirtti. Benli, "Şehrimizde her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da hastane durumu, vaka ilerleyişi, vaka test oranları ve salgın ilerleyişi değerlendirildiğinde renginin değiştirilmemesi kararı verilmiş oldu" dedi.

'MUTANT VİRÜS ÇIKINCA TEMASLILAR ORTAYA ÇIKTI'

Pandemi ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin yaşadığı sıkıntıları anlatan Benli, test sonucu pozitif çıkanların temaslıların isimlerini vermediğini söyledi. Benli, filyasyon ekibinin hastalığa yakalanan birinin temaslılarını bulmak için gittiğinde hiç temaslı çıkmadığını, sonra vaka mutant virüslü çıkınca temaslıların ortaya çıktığını anlatarak, "Ekiplerimiz vaka temaslısını almaya gidiyorlar; ama hiç temaslı alamıyorlar. Ancak vaka mutant vaka çıkınca arkadaşlar tekrar evine gidiyorlar. Tekrar geçmişe dönük 3 günlük kimlerle karşılaştığını aldıklarında yaklaşık 50'den fazla kişiyi temaslı olarak kaydediyorlar. Yani biz şu an bu temaslıları alamadığımız zaman virüsün yayılımına engel olamayız. Temaslı konusunda doğru bilgi verirsek çevremizi ve şehrimizi korumuş olacağız" ifadelerini kullandı.

MANTI BULUŞMASINDA 14 VAKA

Filyasyon ekiplerinin karşılaştığı ilginç olaylara değinen İl Sağlık Müdürü Benli, "Filyasyon ekibimiz apartmanda bir daireye gittiklerinde yan dairede çok fazla ayakkabı olduğunu görmüşler. Kapıyı çaldıklarında gün yapıldığını, içeriden 6 ailenin çıktığını görmüşler. Dün yine başka ekip arkadaşlarımız taziye evini görüyorlar. Taziye evine gittiklerinde aynı ortamda bulunan 110'dan fazla kişi saymışlar. Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz? Bunların dışında bir de apartmanın birinin bodrum katında kadınlar mantı sıkınca 14 pozitif vaka çıktı. Bir de dünürler bir araya gelmiş, yemek yemişler. Oradan 8 pozitif vaka çıktı. Pandemi bitmedi, devam ediyor. İlde her ne kadar fazla hissetmiyor olsak da pandemi can yakmaya devam ediyor. Çevremizdeki insanları kaybetmemek için kesinlikle pandemi bilincini edinmemiz gerekiyor. Kapalı, yoğun ortamlardan uzak durmamız, doğru bilgi paylaşımı yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı
16 Mart 2021 14:53		 Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda dikkat çeken kalabalık
16 Mart 2021 14:28
Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
16 Mart 2021 01:15		 Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı
15 Mart 2021 22:09
Erkenci kirazlar çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü
15 Mart 2021 21:25		 Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü!
15 Mart 2021 19:20
Polis korona denetimi için kapı kapı ayakkabı saydı
15 Mart 2021 18:28		 İstiklal Caddesi yine kalabalık! Girişler kapatıldı
15 Mart 2021 16:42
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ortaokul öğrencisinden acı haber!
15 Mart 2021 15:59		 Sağlık Müdürü'nden 'Maske, mesafe ve hijyen' uyarısı: Aşı kadar kıymetli
15 Mart 2021 14:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:58 - 'Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosuna açıklama14:53 - Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı14:47 - Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor14:45 - Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor14:38 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı14:35 - Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
14:31 - Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz14:30 - Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı14:28 - Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda dikkat çeken kalabalık14:22 - İçişleri'nden genelge: Gün gün nerelerin denetleneceği bildirildi14:16 - Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise hapis cezası14:14 - İstanbul 2 No'lu Barosundan Özlem Zengin açıklaması
14:10 - Dışişlerinden 'Kırım' açıklaması: İlhakını tanımıyoruz14:05 - Yurt dışı lisansüstü öğrenimin değerlendirilmesi için denklik şart mı?14:05 - Haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan iller14:02 - Konut fiyatları Şubat'ta da artmaya devam etti14:00 - Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu... 2 bin kişi işe alınacak
13:58 - 'Maske' çağrısı yapan Prof. Ergenoğlu koronadan hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konutta taksit sınırı kaldırılırken, otomobile taksit imkanı geldi
KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Altın alacaklar dikkat!
Bakan Elvan açıkladı, TUİK'in yapısı değişiyor
Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
4 kişinin öldüğü aile içi katliamın detayları ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
harabat 1
rachel corrie 1
şinas 1
vazetmek 2
analiz 1
nışadır 3
korona virüs haritası 1
başıbozuk 1
hamız 2
nostalji kuşağı 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 İşçi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak- İlan iptal edildi
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam