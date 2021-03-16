Haciz için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hayatını kaybetti

İL BAZINDA, HAFTALIK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. Diğer taraftan haftalık veriler açıklanmış olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada illerin durumunun bir süre daha değişmeyeceğini belirtmişti.