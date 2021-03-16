Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Haciz için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahla saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.
|16 Mart 2021 13:37
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y, tabancayla avukat Arslan'ın göğsüne ateş etti.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı
16 Mart 2021 14:30
|Kaza yapanlara 'danışmanlık şirketi' uyarısı
16 Mart 2021 12:42
|4 kişinin öldüğü aile içi katliamın detayları ortaya çıktı
16 Mart 2021 12:41
|O silah' FETÖ tutuklusu işadamı İhsan Yarkın'ın çıktı
16 Mart 2021 12:38
|Giresun'da kaza sırasında kamyonet kasasından düşen iki kişiden biri öldü
16 Mart 2021 11:55
|Kendini savcı diye tanıtan şebeke 5 milyon TL dolandırdı
16 Mart 2021 11:37
|Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı
16 Mart 2021 11:23
|Kuryeye işkence yaptığı iddia edilen kişi hakkında 32 yıl hapis cezası istendi
16 Mart 2021 10:54
|7 yaşındaki oğlunun önünde karısını bıçakla öldürdü, intihar etti
16 Mart 2021 10:02
|Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 2 Suriyeli yakalandı
16 Mart 2021 09:13