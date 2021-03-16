Bakan Selçuk, gençleri iş öncelikli dış ticaret eğitimi almaya davet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimi alacağını, mezunların bu firmalarda istihdam edileceğini ve öğrencilere burs verileceğini bildirdi.

Selçuk, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'nde, Ticaret Bakanlığı ve TİM ile dış ticareti geliştirmek için nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda iş birliği yapıldığını belirtti.

Amaçlarının, ihracatın niteliğine ve niceliğine nitelikli iş gücüyle katkı sunmak olduğunu vurgulayan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip çalışanları yetiştirebilecek yapıyı tamamlamak üzere 2023 Eğitim Vizyonu İlkeleri kapsamında çalışmalara devam edildiğini söyledi.

İhtiyaç ve talepleri karşılayacak adımları atmayı sürdüreceklerine işaret eden Selçuk, Ticaret Bakanlığı ile bu konuda daha önce bir protokol imzalandığını, alt protokolün de buna ek olduğunu aktardı.

- "Öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik çalışma başlatıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün imzalanan alt protokolle iş birliği kapsamına alınan okullarımızın muhasebe ve finansman alanı dış ticaret dalında öğrenim gören öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik de bir çalışma başlatıyoruz. Böylece dış ticaret sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamayı, okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, alan öğretmenlerimizin yeterliliklerini de artırmayı hedefliyoruz."

İhracatın, büyümedeki itici güç ve müreffeh Türkiye yoluna döşenen sağlam taşlardan biri olduğunun altını çizen Selçuk, iş dünyasının, geleneksel ve yeni nesil iş yapma şekilleri arasında bir savaş verdiğini, oyunda kalabilmek için hızla ilerleyen yeni iş yapma eğilimlerine ayak uydurmaya çalıştığını dile getirdi.

Selçuk, Türkiye'nin dış ticaretinin Cumhuriyet'ten günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçtiğini, uygulanan politikaların dışa açılmanın bir gereği olarak küresel ekonomiye entegrasyon çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Her düzeydeki firmanın ve KOBİ'lerin, dış ticaret bilgilerine gereksinim duyduğunu ifade eden Selçuk, bunu sağlayacak ve sektöre hizmet verecek nitelikli personel ihtiyacının olduğuna değindi.

Selçuk, bu ihtiyaç kapsamında "muhasebe ve finansman" alanında 62 bin 484 öğrenciye 4 bin 6 öğretmen ile eğitim verildiğini anlattı.

İş birliği protokolüyle eğitim verilen başka bir dalın da dış ticaret ofis hizmetleri olduğunun altını çizen Selçuk, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Mersin'deki 6 okulda 305 öğrencinin eğitim aldığını, bu konuda 63 öğretmenin görev yaptığını dile getirdi.

- "Öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında tesis edilen bu alt protokolle alan öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesi yapılacak, öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilecek. Atölye ve laboratuvar yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak, temrinlik malzeme ihtiyacı karşılanacak. Öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimleri alması, mezun öğrencilerin ihracatçı birliklerine üye firmalarda istihdam edilmesi ve öğrencilere burs verilmesi sağlanmış olacaktır."

Selçuk, protokolle, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik kalkınmasına destek olmak adına gerçekleştirilen mutabakatla anlamlı bir adım atıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle protokolü imzaladı.