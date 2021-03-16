1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, gençleri iş öncelikli dış ticaret eğitimi almaya davet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimleri alması, mezun öğrencilerin ihracatçı birliklerine üye firmalarda istihdam edilmesi ve öğrencilere burs verilmesi sağlanmış olacaktır"
 16 Mart 2021 13:47
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk, gençleri iş öncelikli dış ticaret eğitimi almaya davet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimi alacağını, mezunların bu firmalarda istihdam edileceğini ve öğrencilere burs verileceğini bildirdi.

Selçuk, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'nde, Ticaret Bakanlığı ve TİM ile dış ticareti geliştirmek için nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda iş birliği yapıldığını belirtti.

Amaçlarının, ihracatın niteliğine ve niceliğine nitelikli iş gücüyle katkı sunmak olduğunu vurgulayan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip çalışanları yetiştirebilecek yapıyı tamamlamak üzere 2023 Eğitim Vizyonu İlkeleri kapsamında çalışmalara devam edildiğini söyledi.

İhtiyaç ve talepleri karşılayacak adımları atmayı sürdüreceklerine işaret eden Selçuk, Ticaret Bakanlığı ile bu konuda daha önce bir protokol imzalandığını, alt protokolün de buna ek olduğunu aktardı.

- "Öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik çalışma başlatıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün imzalanan alt protokolle iş birliği kapsamına alınan okullarımızın muhasebe ve finansman alanı dış ticaret dalında öğrenim gören öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik de bir çalışma başlatıyoruz. Böylece dış ticaret sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamayı, okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, alan öğretmenlerimizin yeterliliklerini de artırmayı hedefliyoruz."

İhracatın, büyümedeki itici güç ve müreffeh Türkiye yoluna döşenen sağlam taşlardan biri olduğunun altını çizen Selçuk, iş dünyasının, geleneksel ve yeni nesil iş yapma şekilleri arasında bir savaş verdiğini, oyunda kalabilmek için hızla ilerleyen yeni iş yapma eğilimlerine ayak uydurmaya çalıştığını dile getirdi.

Selçuk, Türkiye'nin dış ticaretinin Cumhuriyet'ten günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçtiğini, uygulanan politikaların dışa açılmanın bir gereği olarak küresel ekonomiye entegrasyon çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Her düzeydeki firmanın ve KOBİ'lerin, dış ticaret bilgilerine gereksinim duyduğunu ifade eden Selçuk, bunu sağlayacak ve sektöre hizmet verecek nitelikli personel ihtiyacının olduğuna değindi.

Selçuk, bu ihtiyaç kapsamında "muhasebe ve finansman" alanında 62 bin 484 öğrenciye 4 bin 6 öğretmen ile eğitim verildiğini anlattı.

İş birliği protokolüyle eğitim verilen başka bir dalın da dış ticaret ofis hizmetleri olduğunun altını çizen Selçuk, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Mersin'deki 6 okulda 305 öğrencinin eğitim aldığını, bu konuda 63 öğretmenin görev yaptığını dile getirdi.

- "Öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında tesis edilen bu alt protokolle alan öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesi yapılacak, öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilecek. Atölye ve laboratuvar yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak, temrinlik malzeme ihtiyacı karşılanacak. Öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimleri alması, mezun öğrencilerin ihracatçı birliklerine üye firmalarda istihdam edilmesi ve öğrencilere burs verilmesi sağlanmış olacaktır."

Selçuk, protokolle, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik kalkınmasına destek olmak adına gerçekleştirilen mutabakatla anlamlı bir adım atıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle protokolü imzaladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor
16 Mart 2021 14:45		 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak
13 Mart 2021 11:43
'Salgının rahatlamasıyla çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız'
12 Mart 2021 13:10		 Bakan Selçuk: BİLSEM'ler için özel kadrolar ihdas ediyoruz
12 Mart 2021 11:46
'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek
11 Mart 2021 16:40		 Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
10 Mart 2021 17:45
MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı
10 Mart 2021 10:08		 MEB, EBA'yı KKTC ile ortak kullanıma açacak
09 Mart 2021 17:14
Öğretmenler, bu proje ile öğrencilerini doğayla buluşturacak
09 Mart 2021 15:58		 2021'de 1989 hafız öğrenci ile eğitim öğretim devam ediyor
09 Mart 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:58 - 'Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosuna açıklama14:53 - Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı14:47 - Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor14:45 - Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor14:38 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı14:35 - Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
14:31 - Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz14:30 - Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı14:28 - Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda dikkat çeken kalabalık14:22 - İçişleri'nden genelge: Gün gün nerelerin denetleneceği bildirildi14:16 - Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise hapis cezası14:14 - İstanbul 2 No'lu Barosundan Özlem Zengin açıklaması
14:10 - Dışişlerinden 'Kırım' açıklaması: İlhakını tanımıyoruz14:05 - Yurt dışı lisansüstü öğrenimin değerlendirilmesi için denklik şart mı?14:05 - Haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan iller14:02 - Konut fiyatları Şubat'ta da artmaya devam etti14:00 - Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu... 2 bin kişi işe alınacak
13:58 - 'Maske' çağrısı yapan Prof. Ergenoğlu koronadan hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konutta taksit sınırı kaldırılırken, otomobile taksit imkanı geldi
KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Altın alacaklar dikkat!
Bakan Elvan açıkladı, TUİK'in yapısı değişiyor
Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
4 kişinin öldüğü aile içi katliamın detayları ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pişi 2
Sen yenisin galiba 1
bıçak aynı yeri iki defa kesmez 2
Yapay et 1
küsuf 1
mührü süleyman 2
cehalet 3
harabat 1
Siyasi gaflar 1
füru 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 İşçi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak- İlan iptal edildi
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam