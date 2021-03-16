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'Maske' çağrısı yapan Prof. Ergenoğlu koronadan hayatını kaybetti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu (54) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 16 Mart 2021 13:58
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, koronavirüse yakalanmıştı. 3 aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 54 yaşındaki Ergenoğlu, dün hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Ergenoğlu alanında başarılı çalışmalarla tanınıyordu. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun cenazesinin, Adana'da defnedileceği öğrenildi.

Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuştu. Ergeroğlu, "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Prof. Dr. Ergenoğlu'nun vefat haberini İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesapları üzerinden verdi. İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nu 15 Mart 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA
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