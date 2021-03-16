Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu... 2 bin kişi işe alınacak
|16 Mart 2021 14:00
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Türkiye akıllı telefon üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Şirketlere tanınan cazip imkanların ardından birçok şirket Türkiye'de üretime başlayacağını duyurdu. Son olarak Türkiye'de fabrika kuracağını duyuran Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi'nin üretime başlayacağı tarih ortaya çıktı.
2 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
Xiaomi'den yapılan açıklamada İstanbul'da kurulacak olan fabrikanın 29 Mart 2021'de açılacağı duyuruldu.
Fabrikada yılda beş milyon adet telefon üretilmesi öngörülüyor. Fabrikanın açılmasıyla beraber 2 bin kişilik istihdam yapılacağı belirtildi.
Xiaomi ve Salcomp'un kuracağı fabrikanın açılışına, Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ve Salcomp Avrupa Direktörü David Chang'in katılacağı bildirildi.
YERLİ ÜRETİME TEŞVİK
Türkiye akıllı telefon üreticilerine yerli üretim teşvikleri sağlıyor. Bu sayede Türkiye'de üretilecek olan başlangıç segmentindeki telefonların fiyatları da aşağı çekilecek.
OPPO TEST ÜRETİMİNE BAŞLADI
Bir diğer Çinli telefon üreticisi Oppo, İstanbul Tuzla'da kurulan fabrikada test üretimine başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fabrikayı ziyaret etmişti.
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