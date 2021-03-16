Konut fiyatları Şubat'ta da artmaya devam etti

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com iş birliğinde hazırlanan "Konut Piyasası Görünümü" raporunun üçüncüsü yayımlandı.

Gayrimenkulde alıcı ve satıcılar ile emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanan rapora göre, şubatta satılık konut metrekare fiyatları artarken, satış adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı.

Türkiye genelinde satılık konut metrekare cari fiyatları, şubatta yıllık yüzde 33,8 yükselerek 3 bin 632 TL'ye yükseldi. Satılık konut metrekare fiyatı geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 28,3, Ankara'da yüzde 34,6 ve İzmir'de yüzde 35,6 arttı. Ortalama metrekare fiyatları İstanbul'da 4 bin 866 TL, Ankara'da 2 bin 500 TL ve İzmir'de 4 bin 375 TL oldu.

Satılık konut sayısı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1,2, satılan konut sayısı da yüzde 13,3 azaldı.

Kapatılan ilan süresi, bir önceki aya kıyasla belirgin bir değişim göstermese de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 9 gün kısaldı.

Ucuz ve lüks konutların satılık metrekare fiyatları tempo kaybetse de artmaya devam etti. Satılık fiyatı ucuz konutlarda 1.983 TL, lüks konutlarda da 10 bin 842 TL oldu.

- Konut kira değişimleri

Rapora göre, kiralık konut metrekare fiyatları şubatta, ocak ayına göre sınırlı yükseldi. Ocakta yüzde 19,5 olan yıllık kira artış oranı, şubatta yüzde 19,7 seviyesine çıktı. Böylece Şubat 2020'de 13,6 TL olan kiralık metrekare değeri, Şubat 2021'de 16,3 TL'ye ulaştı.

Geçen ay kiralık metrekare fiyatlarının yıllık değişim hızı, İstanbul'da aynı kalırken, İzmir'de sınırlı artış gösterdi, Ankara'da ise düştü. İstanbul'da yıllık kira değişim oranı yüzde 25,3'lük artışla yükseliş seviyesini korudu. Yıllık kira değişim oranı Ankara'da yüzde 11,4'e gerilerken, İzmir'de yüzde 17'ye yükseldi.

Kiralık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 23,1 lira, Ankara'da 11,6 lira ve İzmir'de 17,2 lira oldu. Kiralık ilan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla aynı kalırken, kiralanan konut sayısı yüzde 22 arttı. Türkiye genelinde kiralık ilanların yayında kaldıkları süre, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 gün uzadı.

- "İller ve bölgeler bazında değişimleri izleyebiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, bu ay üçüncüsünü yayımladıkları raporla iller ve bölgeler bazındaki değişimleri izleyebildiklerini bildirdi.

Raporun büyük şehirlerde olduğu kadar, diğer illerdeki emlak profesyonelleri ile alıcı ve satıcılara da değerli öngörüler sunduğunu aktaran Erdoğan, "Emlak360 ve Emlak Endeksi'ne ek olarak ürettiğimiz raporla şeffaflık yaklaşımımız çerçevesinde platformumuzu ziyaret eden kullanıcılara ve üyelerimize karar aşamalarında bilgiyle yol gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.