Haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde vaka sayıları Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye yükseldi.

- Vaka sayılarının bir önceki haftaya göre arttığı ve azaldığı iller

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 57 ilde artış yaşandı, 24 ilde sayı azaldı.

Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

- Bir önceki haftaya göre en fazla artış ve azalmanın yaşandığı iller

100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı.

Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.

- 25 ilde vaka sayısı 100 binde 100'ün üstünde

Ülke genelindeki 25 ilin haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstündeyken, bunlardan 11'inin 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla olduğu 5 ilin hemen ardından gelen ve haftalık vaka sayısı 100 binde 200'ün üstündeki şehirler "Ordu (248,62), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Konya (203,91), Edirne (200,36) ve Yalova (200,33)" şeklinde sıralandı.

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100'den fazla vakanın görüldüğü iller sırasıyla şöyle:

"Osmaniye (198,89), Rize (188,18), İstanbul (178,25), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Adıyaman (154,63), Çanakkale (149,76), Kayseri (142,95), Kocaeli (138,39), Gümüşhane (137,61), Kırklareli (137,12), Tekirdağ (121,64), Kastamonu (118,23), Artvin (100,88)"

- Vaka sayısı bakımından en iyi durumdaki iller

Haftalık verilere göre en iyi durumdaki Siirt'te vaka sayısı 100 binde 12,08'den 2,11'e düştü. Bu ilin ardından 4,46 ile Şırnak, 7,84 ile Hakkari her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü şehirler oldu.

Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan diğer iller düşükten yükseğe doğru şöyle sıralandı:

"Şanlıurfa (15,41), Batman (15,64), Bitlis (15,95), Mardin (17,32), Diyarbakır (17,83), Uşak (19,22), Van (20,36), Ağrı (22,22), Kars (24,92), Bingöl (25,2), Muş (27,24), Elazığ (29,59)"

- Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasındaki iller

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasında olan iller düşükten yükseğe doğru sırasıyla şu şekilde:

"Denizli (41,5), Sivas (43,88), Erzurum (45,63), Yozgat (46,05), Karabük (47,21), Çankırı (47,29), Afyonkarahisar (47,5), Kırşehir (47,73), Manisa (50,12), Bayburt (51,28), Erzincan (53,75), Tunceli (53,93), Kahramanmaraş (56,5), Karaman (56,88), Aydın (58,71), Isparta (61,09), Bartın (62,82), Adana (63), Nevşehir (64,6), Bolu (65,76), Gaziantep (67,44), Ankara (68,53), Hatay (69,43), Çorum (73,19), Ardahan (73,83), Eskişehir (74,59), Zonguldak (75,44), Bursa (78,47), İzmir (78,57), Muğla (80,24), Iğdır (80,97), Bilecik (81,38), Düzce (81,63), Kütahya (85,14), Burdur (86,49), Kırıkkale (88,27), Niğde (89,21), Sakarya (90,15), Malatya (92,66), Antalya (95,16), Mersin (96,75)"