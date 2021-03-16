Dışişlerinden 'Kırım' açıklaması: İlhakını tanımıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın ilhakına ilişkin "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz." açıklamasında bulundu.
|16 Mart 2021 14:10
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Bakanlıktan Kırım'ın Rusya tarafından yasadışı ilhakının 7. yılı vesilesiyle yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 7 yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayandırılarak Rusya Federasyonunca ilhak edildiği anımsatıldı.
Ayrıca Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin emniyet ve esenliğinin yanı sıra kültürel kimliklerinin korunmasına verilen önem yeniden vurgulandı.
Açıklamada, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz." ifadeleri kullanılırken Türkiye'nin Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğinin altı çizildi.
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