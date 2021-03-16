İstanbul 2 No'lu Barosundan Özlem Zengin açıklaması
|16 Mart 2021 14:14
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İstanbul 2 No'lu Barosu, üyeleri olan bir avukatın AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımının baro tarafından yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi.
Barodan yapılan açıklamada, 14 Mart'ta baro üyesi bir avukatın kendi sosyal medya hesabından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yakışıksız ifadeler içeren bir mesaj paylaştığı belirtildi.
Sonrasında yine 14 Mart'ta Cumhuriyet gazetesi ve Milli Gazete'de, Zengin ve barolarının hedef gösterilerek bu mesajın kamuoyunda İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından yapıldığı algısı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, yanıltıcı ifadeler kullanılarak bu görüşlerin baro tarafından destekleniyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul 2 No'lu Barosunun üyesi bulunan meslektaşın kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle milletvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e yapılan yakışıksız ifadeler içeren paylaşım kullanılarak Cumhuriyet gazetesi ve Milli Gazete tarafından hem Baromuz hakkında yapılmaya çalışılan kirli tezviratı hem de yanıltıcı yayımları şiddetle kınıyoruz. İstanbul 2 No'lu Barosu paylaşımlarını kendi kurumsal web sitesinden ve kendi kurumsal adını taşıyan sosyal medya hesaplarından yapmaktadır. Baromuz adına sınırlı olarak bilgilendirme mesajları hariç hiçbir zaman kişisel paylaşım yapılmamaktadır. Baromuz olarak ilgililer hakkında gerekli tüm yasal müracaat haklarımız kullanılacaktır."
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