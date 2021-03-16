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Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

Ali Koç: 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz
 16 Mart 2021 14:31
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Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

Ali Koç: "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz."

"Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek."

"Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"

Anadolu Ajansı
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