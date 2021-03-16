Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz
Ali Koç: 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz
|16 Mart 2021 14:31
|+Aa- Yazdır
Ali Koç: "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz."
"Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek."
"Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısına katılıyor https://t.co/oAZ5vLVaN0AA Canlı (@AACanli) March 16, 2021
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu... 2 bin kişi işe alınacak
16 Mart 2021 14:00
|Karadeniz'de Mart ayında ağlara takılan palamut balıkçıları şaşırttı
16 Mart 2021 12:36
|Kazdağları'nda büyük tepki çekmişti! 'Gitmiyoruz' diyorlar
16 Mart 2021 07:45
|Putin'in 'tatil' açıklaması ve aşı önceliği turizmciyi umutlandırdı
15 Mart 2021 17:18
|Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı
15 Mart 2021 16:20
|DİTAP israfın önüne geçecek: Tarlada kalan ürüne online satış
15 Mart 2021 07:20
|Salgın sürecinde tablet bilgisayar satışları yüzde 113 arttı
13 Mart 2021 11:33
|Tarihi bölgede 'kim anlatacak' kavgası
13 Mart 2021 08:59
|Xiaomi de artık Türkiye'de üretilecek
11 Mart 2021 18:32
|Konteyner sıkıntısı üreticileri ihracat yapamayacak duruma getirdi
11 Mart 2021 13:23