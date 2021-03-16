Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı
Niğde'de, görev yaptıkları okula giderken yoldaki buzlanma nedeniyle içinde bulundukları otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 öğretmen yaralandı.
|16 Mart 2021 14:30
|+Aa- Yazdır
Olay, sabah saatlerinde Çiftlik ilçesine bağlı Güresen Tepe mevkiinde meydana geldi. 3 öğretmen, sabah saatlerinde görev yerlerine gitmek için yola çıktı. M.A. yönetimindeki otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü M.A. ile meslektaşları Y.Y ve K.A. yaralandı.
Öğretmenler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Haciz için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hayatını kaybetti
16 Mart 2021 13:37
|Kaza yapanlara 'danışmanlık şirketi' uyarısı
16 Mart 2021 12:42
|4 kişinin öldüğü aile içi katliamın detayları ortaya çıktı
16 Mart 2021 12:41
|O silah' FETÖ tutuklusu işadamı İhsan Yarkın'ın çıktı
16 Mart 2021 12:38
|Giresun'da kaza sırasında kamyonet kasasından düşen iki kişiden biri öldü
16 Mart 2021 11:55
|Kendini savcı diye tanıtan şebeke 5 milyon TL dolandırdı
16 Mart 2021 11:37
|Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı
16 Mart 2021 11:23
|Kuryeye işkence yaptığı iddia edilen kişi hakkında 32 yıl hapis cezası istendi
16 Mart 2021 10:54
|7 yaşındaki oğlunun önünde karısını bıçakla öldürdü, intihar etti
16 Mart 2021 10:02
|Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 2 Suriyeli yakalandı
16 Mart 2021 09:13