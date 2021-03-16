1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı

Niğde'de, görev yaptıkları okula giderken yoldaki buzlanma nedeniyle içinde bulundukları otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 öğretmen yaralandı.
 16 Mart 2021 14:30
+Aa- Yazdır
Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Çiftlik ilçesine bağlı Güresen Tepe mevkiinde meydana geldi. 3 öğretmen, sabah saatlerinde görev yerlerine gitmek için yola çıktı. M.A. yönetimindeki otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü M.A. ile meslektaşları Y.Y ve K.A. yaralandı.

Öğretmenler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Haciz için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hayatını kaybetti
16 Mart 2021 13:37		 Kaza yapanlara 'danışmanlık şirketi' uyarısı
16 Mart 2021 12:42
4 kişinin öldüğü aile içi katliamın detayları ortaya çıktı
16 Mart 2021 12:41		 O silah' FETÖ tutuklusu işadamı İhsan Yarkın'ın çıktı
16 Mart 2021 12:38
Giresun'da kaza sırasında kamyonet kasasından düşen iki kişiden biri öldü
16 Mart 2021 11:55		 Kendini savcı diye tanıtan şebeke 5 milyon TL dolandırdı
16 Mart 2021 11:37
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı
16 Mart 2021 11:23		 Kuryeye işkence yaptığı iddia edilen kişi hakkında 32 yıl hapis cezası istendi
16 Mart 2021 10:54
7 yaşındaki oğlunun önünde karısını bıçakla öldürdü, intihar etti
16 Mart 2021 10:02		 Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 2 Suriyeli yakalandı
16 Mart 2021 09:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:58 - 'Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan vatandaşa ceza' videosuna açıklama14:53 - Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı14:47 - Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor14:45 - Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor14:38 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı14:35 - Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
14:31 - Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz14:30 - Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı14:28 - Vaka şampiyonu Samsun'da sokaklarda dikkat çeken kalabalık14:22 - İçişleri'nden genelge: Gün gün nerelerin denetleneceği bildirildi14:16 - Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise hapis cezası14:14 - İstanbul 2 No'lu Barosundan Özlem Zengin açıklaması
14:10 - Dışişlerinden 'Kırım' açıklaması: İlhakını tanımıyoruz14:05 - Yurt dışı lisansüstü öğrenimin değerlendirilmesi için denklik şart mı?14:05 - Haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan iller14:02 - Konut fiyatları Şubat'ta da artmaya devam etti14:00 - Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu... 2 bin kişi işe alınacak
13:58 - 'Maske' çağrısı yapan Prof. Ergenoğlu koronadan hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konutta taksit sınırı kaldırılırken, otomobile taksit imkanı geldi
KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Altın alacaklar dikkat!
Bakan Elvan açıkladı, TUİK'in yapısı değişiyor
Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
4 kişinin öldüğü aile içi katliamın detayları ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
harabat 1
rachel corrie 1
şinas 1
vazetmek 2
analiz 1
nışadır 3
korona virüs haritası 1
başıbozuk 1
hamız 2
nostalji kuşağı 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 İşçi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak- İlan iptal edildi
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam