Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.
|16 Mart 2021 14:38
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