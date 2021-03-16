Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor
Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.
|16 Mart 2021 14:47
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