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Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.
 16 Mart 2021 14:47
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Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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