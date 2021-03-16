Meslek liseleri bu yıl 1 milyar lira üretim geliri hedefliyor
|16 Mart 2021 14:45
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu sene üretimden elde ettiği gelir hedefinin 1 milyar lira olduğunu bildirdi.
Özer, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, burada yürütülen çalışma ve projeleri inceledi.
Burada konuşan Özer, meslek liselerinin sektörle iş birliği içerisinde olduğunu ve üretim kapasitelerinin de arttığını ifade etti.
Meslek liselerinin sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmekle kalmadığını anlatan Özer, liselerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de önemli performans gösterdiğini dile getirdi.
Özer, meslek liselerinin 2018 yılında döner sermaye kapsamındaki üretimden elde edilen gelirinin 248 milyon lira olduğunu anımsatarak, "Kovid-19'a rağmen bu rakam 2020 yılında 503 milyona çıktı, 2021 yılındaki hedefimiz 1 milyar lira. 3 bin 574 mesleki teknik eğitim okulunun üretim kapasitesini arttıracağız. Buradaki amacımız sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin uygulama becerilerini arttırmak. Eğitim, öğretim ve istihdam çevrimini güçlendirmek." diye konuştu.
Okulda üretim yapan öğrencilerle de bir süre sohbet eden Özer'e, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ile İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım eşlik etti.
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